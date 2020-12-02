Музей Москвы представит "Словарь эпохи пандемии"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Музей Москвы к своему дню рождения в декабре проведет международную конференцию "Музей в городе - город в музее", дополнением к которой станет презентация "Словаря эпохи пандемии".

"В декабре Музей Москвы отмечает день рождения. Главное событие праздничной программы - V Международная конференция "Музей в городе - город в музее", которая пройдет онлайн с 10 по 12 декабря. Историки, антропологи, кураторы, художники, архитекторы, социологи, урбанисты, искусствоведы и культурологи обсудят вопросы исторического и современного развития города", - говорится в сообщении пресс-службы музея.

В дополнение к основной программе 16 декабря состоится презентация "Словаря эпохи пандемии" - выпуска философско-теоретического журнала "Синий диван". "Этот словарь состоит из 38 слов-определений, с помощью которых философы, теоретики культуры, писатели и поэты попытались концептуализировать меняющийся мир", - поясняют в музее. Все события конференции пройдут в онлайн-формате на YouTube-канале Музея Москвы и в Zoom (для получения ссылки необходимо зарегистрироваться).

Сейчас Музей Москвы, как и другие музеи в столице, закрыт для посещения в связи с пандемией. Ограничения распространяются на период с 16 ноября по 15 января.