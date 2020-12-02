В Оренбурге открылся фестиваль Мстислава Ростроповича

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Восьмой международный фестиваль Мстислава Ростроповича открылся в среду в Оренбурге концертом Опера-гала. Солистка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Мария Пахарь исполнила ариозо Наташи Ростовой из оперы "Война и мир" Прокофьева, которую в 2005 году она готовила для Большого театра вместе с маэстро.

"Очень большая ответственность петь эту партию теперь, потому что у меня есть очень высокая планка, очень высокий творческий ориентир. Мстислав Леопольдович придавал огромное значение слову, то есть не столько должно быть спето голосом, сколько прожито именно актерски. Мстислав Леопольдович требовал от нас точного понимания каждой фразы и слова, не столько нужно брать голосом, сколько интонацией, выразительностью, вкладывать тончайшие моменты русского языка и русского произношения - это очень важно в этой музыке, в музыке Прокофьева", - рассказала Пахарь журналистам перед началом концерта.

По словам солистки, Ростропович дал ей "путевку в большую музыкальную жизнь". В подготовке партии Наташи Ростовой для нее также принимала участие Галина Вишневская. "Это очень дорогие моему сердцу имена, очень близкие, мы с гордостью несем это имя во всех городах. Тем более сейчас такое сложное время, мы очень благодарны людям, которые приходят на фестивали, которые дают нам тепло своих сердец, мы видим их живые глаза, которые очень любят музыку. Это в сложное время дает нам колоссальный стимул творить, радоваться жизни", - отметила она.

На концерте Опера-гала прозвучали арии, дуэты и сцены из опер русских и зарубежных композиторов. На сцену Оренбургской филармонии помимо Марии Пахарь вышли солист Московского театра Новая Опера им. Е. В. Колобова Михаил Новиков, солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Владислав Попов, солисты Центра оперного пения Галины Вишневской Анна Золотова, Вероника Ершова и Владислав Бирюков. Дирижировал оркестром Центра оперного пения Галины Вишневской Ярослав Ткаленко.

Владислав Попов уточнил, что в четвертый раз приезжает в Оренбург в качестве участника фестиваля Мстислава Ростроповича. "Это всегда волнение и трепет, что как-то косвенно ты прикасаешься к фамилии Ростроповича. Испытываешь гордость, когда выступаешь на такого рода концерте, и что приглашает Центр оперного пения. Это всегда только положительные эмоции", - сказал Попов.

Фестиваль продолжится 3 декабря, на сцене Оренбургской филармонии выступят стипендиаты Фонда Мстислава Ростроповича пианисты Петр Акулов и Василий Черотченко, виолончелист Богдан Ефремов. Прозвучат инструментальные концерты Моцарта, Бетховена и Сен-Санса, уточняется в программе фестиваля.

Семья Ростроповичей и Оренбург

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича в 2010 году "в память о виолончелисте, дирижере и гражданине". География фестиваля объединяет города, которые сыграли особую роль в судьбе Мстислава Ростроповича - Москву, Баку и Оренбург.

Леопольд Ростропович с супругой Софьей Федотовой и сыном Мстиславом были эвакуированы в Оренбург из Москвы в годы Великой Отечественной войны. Родители стали преподавать в местном музыкальном училище. В апреле 1942 года в связи с тяжелой болезнью отца 15-летний Мстислав был зачислен вместо него на работу в училище. После смерти отца в июле того же года, продолжая преподавание, выступал на коллективных концертах, давал частные уроки и при этом учился сам.

В честь Леопольда и Мстислава Ростроповичей назван Оренбургский государственный институт искусств. С 2013 года в регионе проводится Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.