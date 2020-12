Умер актер Хью-Кияс-Берн, сыгравший в фильме "Безумный Макс"

ТАСС, 2 декабря. Австралийский актер Хью Кияс-Берн, сыгравший Несмертного Джо в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости", умер в среду на 74-м году жизни. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил режиссер и сценарист Тед Гейган.

"Хью Кейс-Берн, невоспетый герой австралийского кинематографа, скончался в возрасте 73 лет. Я неизменно поражен тем, что он сыграл главного антагониста - Потрошителя - в фильме "Безумный Макс" 1979 года и основного антагониста "Безумный Макс: Дорога Ярости" [выпущенного] в 2015 году - Несмертного Джо", - написал Гейган.

Хью Кияс-Берн родился в Индии 18 мая 1947 года. Актер наиболее известен широкой публике по ролям в кинокартине "Безумный Макс" (Mad Max, 1979) и ее сиквеле "Безумный Макс: Дорога ярости" (Mad Max: Fury Road, 2015). Кроме того, Кияс-Берн сыграл в фильме "Там, где мечтают зеленые муравьи" (Where the Green Ants Dream, 1984), а также исполнил роли в сериалах "Моби Дик" (Moby Dick, 1998), "Далеко во Вселенной" (Farscape, 1999-2003), "Галактическая война" (Farscape: The Peacekeeper Wars, 2004) и многих других лентах.