Little Big, Арбенина и "Би-2" поборются за премию "Виктория"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Лауреаты Российской национальной музыкальной премии "Виктория" за 2020 год будут объявлены в четверг в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщила пресс-служба премии.

"В этом году в финал вышли как "ветераны" отечественной эстрады - Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан, Владимир Пресняков, "Би-2", Диана Арбенина, так и кумиры молодежной аудитории - Little Big, CreamSoda, Niletto, Morgenshtern, Даня Милохин", - отметили организаторы.

Награда будет вручена в 14 категориях, охватывающих направления поп-, рок-музыка, шансон и хип-хоп. На фоне эпидемиологической ситуации, из-за которой почти полгода были запрещены "живые" выступления артистов, учреждена новая номинация - "Онлайн-концерт года".

Также из-за пандемии коронавируса церемония вручения впервые пройдет без зрителей. Телеверсию шоу 18 декабря покажет канал "Россия-1".

Премия "Виктория" учреждена поэтом, меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором, продюсером Игорем Крутым и руководителем радиохолдинга "ГПМ-Радио" Юрием Костиным и вручается ежегодно с 2016 года. Победители определяются по результатам закрытого голосования жюри - членов Академии российской музыки, в числе которых - народные артисты России, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов и лейблов, известные продюсеры.