Международный фестиваль "Радуга" открывается в Петербургском ТЮЗе имени Брянцева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль "Радуга" в 21-й раз открывается в Петербурге в четверг. Центром праздника станет ТЮЗ имени Александра Брянцева, где утвердил себя этот проект.

Череду из 14 фестивальных премьер откроет спектакль Воронежского камерного театра "Бальзаминов" в постановке Михаила Бычкова. В прочтении комедии Александра Островского театр отступил от камерности, создав масштабный и зрелищный спектакль, соединяющий элементы театра и кино.

"Значительную часть фестивальной афиши на этот раз составила классика, которую режиссеры стремятся осовременить, на практике решая вопрос, каким языком ставить классические названия для молодого зрителя", - рассказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС руководитель фестивального проекта, директор ТЮЗа Светлана Лаврецова. Хозяева фестиваля покажут под занавес, 9 декабря, свою недавнюю премьеру - "Мещан" в постановке Елизаветы Бондарь.

Нынешний фестиваль концентрируется на российской программе, в рамках которой будут представлены спектакли ведущих режиссеров со всей страны. Пройдут творческие встречи с Виктором Рыжаковым, возглавившим недавно театр "Современник", с молодым режиссером Женей Беркович. В течение семи дней будут представлены премьеры текущего и прошедших театральных сезонов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Красноярска, Краснодара, Твери, Казани, Иванова и Сухума.

Фестивальная афиша

Среди ожидаемых премьер - спектакль Красноярского драматического театра "Смерть Тарелкина" по Алексардру Сухово-Кобылину в постановке Олега Рыбкина, пушкинская "Пиковая дама" в Краснодарском театре драмы имени Горького в прочтении молодого режиссера Константина Солдатова. Еще один молодой участник "Радуги" - режиссер Артем Устинов, поставивший в сухумском Русском театре драмы имени Фазиля Искандера "Электру" - спектакль по трагедиям Софокла и Еврипида и философским трактатам Платона.

Небольшой драматический театр (Петербург) покажет шекспировскую трагедию "Король Лир" в постановке лауреата премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Льва Эренбурга. Петербуржец Денис Хуснияров представит "Грозу", которую он поставил в Ивановском областном драматическом театре.

За современную драматургию на фестивале отвечает арт-резиденция "Молодежь. Театр. Lab.", работа которой состоится на Новой сцене ТЮЗа. Публике будут представлены пять пьес молодых российских авторов.

Два десятилетия "Радуги"

Ежегодный театральный фестиваль "Радуга" ведет историю с 2000 года и ежегодно объединяет в стенах ТЮЗа тысячи петербуржцев, гостей города, а также профессионалов и теоретиков театрального искусства со всего мира. Он ориентирован на проблемы создания востребованного репертуара для молодежи.

В первые годы фестиваль проходил при участии жюри и объявлял лауреатов. Однако сейчас организаторы отказались от этой практики, решив, что соперничество не всегда благоприятно работает на задачи фестиваля.