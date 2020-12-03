Премьеру оперы "Искатели жемчуга" на Камерной сцене ГАБТ перенесли на 10 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Опера Жоржа Бизе "Искатели жемчуга", которая должна стать первой оперной премьерой 245-го сезона Государственного академического Большого театра (ГАБТ), подготовленная на его Камерной сцене и ранее объявленная на 3 декабря, перенесена на более поздний срок и состоится 10 декабря. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

"Первоначально премьеру оперы "Искатели жемчуга" планировалось показать еще в прошлом сезоне, который из-за пандемии коронавируса был сокращен, и все предполагавшиеся премьеры были перенесены на новый, 245-й сезон", - сказал Урин.

По его словам, согласно новой афише, премьеру "Искателей жемчуга" объявили на 3 декабря. "Но заболели некоторые артисты, и репетиции пришлось приостановить", - проинформировал гендиректор ГАБТ. "Сейчас все участники спектакля здоровы, но мы решили продлить репетиции еще на неделю. Так что премьера "Искателей жемчуга" состоится 10 декабря", - уточнил он.

Урин отметил, что опера Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" станет первой оперной премьерой 245-го сезона Большого театра. Ее премьерные показы на Камерной сцене пройдут с 10 по 13 декабря, добавил он.

Об опере

В пресс-службе ГАБТ рассказали, что "Искатели жемчуга" - это первая опера Бизе, поставленная на театральной сцене. Молодому композитору ее заказал парижский Театр-Лирик в середине XIX века. Бизе написал произведение стремительно, всего за несколько месяцев. Премьера состоялась 30 сентября 1863 года.

"В Большом театре опера "Искатели жемчуга" ставилась лишь однажды, в начале прошлого века. Главные партии в премьере исполнили Антонина Нежданова, Леонид Собинов, Александр Герасименко, Матвей Горяинов", - продолжили исторический экскурс в пресс-службе ГАБТ.

По словам собеседницы агентства, предстоящая премьера на Камерной сцене не просто возвращает забытое название в афишу Большого, но и представляет новейшую музыкальную редакцию этой оперы. "На основе авторской дирижерской партитуры, обнаруженной только в 1990-х годах, а также рукописей из Национальной библиотеки Франции дирижер Брэд Коэн в 2002 году создал новую редакцию, максимально приближенную к оригинальной версии, которая и прозвучит на Камерной сцене Большого", - пояснила она.

Осуществить постановку приглашен молодой драматический режиссер и сценограф Владиславс Наставшевс. "С 2013 года он регулярно ставит спектакли в "Гоголь-центре" под руководством Кирилла Серебренникова. А постановка "Искателей жемчуга" станет для молодого режиссера дебютом на оперной сцене", - отметили в пресс-службе ГАБТ.

Над спектаклем работают дирижер-постановщик - Алексей Верещагин, художник по костюмам - Елисей Косцов, художник по свету - Антон Стихин, хормейстеры - Александр Рыбнов, Павел Сучков.

Главные партии репетируют Тамара Касумова, Наталья Риттер, Ярослав Абаимов, Петр Мелентьев, Роман Бобров, Азамат Цалити, Алексей Прокопьев, Кирилл Филин, Давид Целаури, Александр Полковников, Валерий Макаров, перечислили в пресс-службе Большого театра.