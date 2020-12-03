В Москве заработал в онлайн-режиме проект "Музей самоизоляции"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Проект "Музей самоизоляции" начал работу в онлайн-режиме, для публики экспозиция откроется 15 января 2021 года, - после снятия запрета на посещение столичных музеев в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Музея Москвы.

"Музей Москвы и галерея "Триумф" открывают выставку "Музей самоизоляции" об уникальном периоде в современной истории Москвы. 3 декабря начинает работу сайт проекта, увидеть экспозицию в музее можно будет с 15 января", - говорится в сообщении.

В основу проекта положен режим самоизоляции, действовавший в Москве с марта по июнь 2020 года. "Работа, учеба, развлечения - все оказалось сосредоточено в четырех стенах. Город и повседневная жизнь горожан изменились и продолжают меняться в ситуации неопределенности второй волны. События 2020 года сразу же стали объектами научных исследований и художественных проектов, авторы которых пытались не только анализировать ситуацию, но и очертить контуры будущего после пандемии", - пояснили в музее.

В июне в галерее "Триумф" была открыта групповая выставка о пандемии "Чрезвычайное положение", а через месяц Музей Москвы запустил сбор предметов и историй о самоизоляции. "Графика, фотографии, инсталляции, спектакли, личные свидетельства, самодельные маски, украшения, дневники - все это стало частью выставки", - рассказали кураторы.

Артефакты, созданные москвичами, и работы художников представлены в четырех разделах: "Паника", "Пик", "Плато" и "После". Они фиксируют определенную эмоцию, которая связана с хроникой распространения инфекции в Москве. В разделе "После" специальное место отведено артефактам второй волны, сбор продолжается на сайте проекта.

На сайте опубликованы истории москвичей и фотографии экспонатов с описанием. Планируется, что в офлайн-режиме выставка будет открыта с 15 января по 14 марта.