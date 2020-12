Более 20 фильмов о Джеймсе Бонде стали бесплатно доступны на YouTube в США

ТАСС, 3 декабря. Видеохостинг YouTube предоставил пользователям из США бесплатный доступ к 22 частям кинофраншизы о Джеймсе Бонде. Соответствующее заявление опубликовано в четверг в блоге сервиса.

Зрители смогут посмотреть картины "И целого мира мало" (The World Is Not Enough, 1999), "Казино Рояль" (Casino Royale, 1954), "Из России с любовью" (From Russia with Love, 2001) и другие.

"Вышеупомянутые фильмы будут доступны в США в рамках развивающейся программы бесплатных фильмов при поддержке рекламы на YouTube в течение декабря и будут доступны подписчикам YouTube Premium без рекламы", - говорится в пресс-релизе видеохостинга.

Первый фильм о приключениях Бонда под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Агентами 007 в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. В 2021 году выйдет еще одна картина о культовом персонаже - "Не время умирать" (No Time To Die).