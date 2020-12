Премьеры 17 фильмов Warner Bros. пройдут одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Киностудия Warner Bros. синхронизирует премьеры 17 фильмов в кинотеатрах с их показом на сервисе потокового видео HBO Max в США в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте медиахолдинга WarnerMedia.

"Мы объявляем сегодня, что в Соединенных Штатах каждый из всех 17 ожидаемых в 2021 году фильмов Warner Bros. будет показан в кинотеатрах и на HBO Max в один и тот же день. Это значит, что фильмы будут выходить примерно каждые три недели", - уточнил медиахолдинг.

По его словам, это не отразится на стоимости сервиса для его подписчиков. По оценке газеты The New York Times, съемки 17 кинокартин обошлись в более $1 млрд. Среди них - "Отряд самоубийц: Миссия невыполнима" (Suicide Squad 2), "Годзилла против Конга" (Godzilla vs. Kong), "Дюна" (Dune) и "Матрица 4" (Matrix 4).

Обычно киностудии запускают картины в прокат в театрах гораздо раньше, чем на сервисах потокового видео, чтобы увеличить сборы. В условиях пандемии коронавируса кинотеатры по всему миру пришлось временно закрыть, съемки многих лент были приостановлены. "Мы знаем, что новый контент является источником жизненной силы проката, однако нам приходится приводить эти соображения в соответствие с реальностью. Она состоит в том, что в течение 2021 года большинство кинотеатров в США будут работать в условиях ограниченной заполняемости", - пояснила представитель медиахолдинга Энн Сарнофф.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 13,99 млн случаев заражения, умерли 274 577 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.