Премьера современной версии "Мертвых душ" в формате сериала состоится 9 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьера сериала "Мертвые души" с Евгением Цыгановым, Александром Робаком и Алексеем Серебряковым состоится на платформе Ivi 9 декабря. Об этом ТАСС в пятницу рассказали в пресс-службе сервиса.

"9 декабря Ivi эксклюзивно представит новый сериал <...> "Мертвые души" режиссера Григория Константинопольского - современную экранизацию классического романа Николая Гоголя", - сказали в пресс-службе, отметив, что это совместный проект с ТНТ.

Евгений Цыганов исполнил роль Чичикова, Робак - Собакевич, Анна Михалкова сыграла Агафью Тихоновну, Тимофей Трибунцев - Ноздрева, Дмитрий Дюжев - Манилова, Алексей Серебряков воплотил образ Плюшкина, а Виктория Толстоганова - жену Собакевича. Семен Слепаков сыграл адвоката Чичикова.

"Мертвые души" - одно из моих любимых произведений. Его можно сделать еще более актуальным. Я придумал новую аферу Чичикова, своего рода перевертыш: в 19 веке Чичиков скупал мертвых, чтобы выдать их за живых, а у нас он скупает живых, чтобы выдать их за мертвых", - цитирует пресс-служба Константинопольского.

По словам сопродюсера проекта Валерия Федоровича, Николай Гоголь вывел предельно точные типажи российских людей, которые пережили все эпохи и остались в нашем времени. "Это говорит о гении Гоголя. Мы уверены, что сериал привлечет самого широкого зрителя: от школьников, которые изучают "Мертвые души", до взрослых людей современной России <...>. Получилось смешно, необычно. Хочется, чтобы максимальное количество зрителей посмотрело и посмеялось вместе с нами", - сказал он.