Эксперты допускают, что в РФ могут начать выпускать фильмы одновременно в прокат и онлайн

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Идея американской киностудии Warner Bros. одновременно выпускать фильмы 2021 года в кинотеатрах и онлайн может позднее быть реализована и в России. Такое мнение выразил гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино") Алексей Васясин, однако отметил, что это может негативно сказаться на бокс-офисе фильма в целом.

"Ожидаемый бокс будет меньше, чем в случае последовательного старта сначала в кинотеатрах, а затем, с соблюдением определенного окна, на платформах", - пояснил он ТАСС.

В четверг медиахолдинг WarnerMedia сообщил, что намерен синхронизировать премьеры 17 фильмов киностудии Warner Bros. в кинотеатрах с их показом на сервисе потокового видео HBO Max в США в 2021 году. В холдинге уточнили, что стоимость сервиса для подписчиков останется прежней. Среди заявленных фильмов оказались "Отряд самоубийц: Миссия невыполнима" (Suicide Squad 2), "Годзилла против Конга" (Godzilla vs. Kong), "Дюна" (Dune) и "Матрица 4" (Matrix 4).

Как считает гендиректор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, решение американской киностудии продиктовано, в частности, нежеланием нарушать график премьер.

"Сегодня все эксперименты, на которые идет Warner, преследуют две цели. Первое - не рушить график премьер, поскольку многие фильмы, которые упоминаются в их релизе, должны были выйти раньше. Естественно, индустрия, которая десятилетиями работала плотно, четко, ритмично, сейчас находится в сложном состоянии в связи с закрытиями кинотеатров из-за пандемии и так далее. Продюсеры не готовы выпускать фильм, который покажут только в половине или трети залов. Все ждут либо полноценного открытия кинотеатров, либо готовы прибегнуть к таким интересным комбинациям", - сказал ТАСС Бырдин.

По его словам, второй мотивацией для студии, которая планирует выпускать свои релизы на платформе HBO Max (сервис принадлежит медиахолдингу WarnerMedia), становится борьба за долю на рынке сервисов по подписке, где сейчас доминируют Netflix, Amazon Prime и Disney+. "Чтобы не отстать от существующих лидеров, Warner и HBO Max должны предложить свои уникальные варианты для развития платформы. Собственно, премьеры ярких полнометражных фильмов, которые они готовы выпустить на платформе, и должны стать вкладом в рост подписчиков", - пояснил собеседник агентства.

По мнению президента сети кинотеатров "Каро" Ольги Зиняковой, решение об одновременном выпуске премьер в кино и онлайн связано с локальным рынком, поскольку на территории США кинотеатры по-прежнему закрыты и, вероятно, будут закрыты еще как минимум один квартал. "Главное для российского рынка - что эти фильмы выйдут в прокат на большом экране, а не будут перенесены на более поздний срок, и, более того, будут показаны с корректным цифровым окном. Самое важное для отрасли - это антипиратские меры на территории России", - сказала она.

Схема для потребителя

Бырдин рассказал, что идея обсуждалась в Голливуде достаточно давно: несколько лет назад в США был придуман стартап Screening Room, идея которого состояла в том, чтобы давать пользователям возможность смотреть премьеры дома. Разработку поддержали, в частности, режиссеры Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Джей Джей Абрамс.

Он указал, что последние десять лет в индустрии идет сложный процесс перехода от системы окон, когда фильм с определенными промежутками времени сначала выходит в кинотеатральный прокат, потом на DVD, платных и, наконец, бесплатных каналах, к более простой схеме, когда картина после кинотеатрального проката сразу появляется в видеосервисе по подписке. "С точки зрения потребителя такая схема является самой простой. Массовость этой услуги поможет генерировать такой объем выручки, который позволяет реинвестировать эти деньги в создание нового контента", - добавил он.