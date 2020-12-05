Театр имени Пушкина инсценировал повесть Довлатова "Заповедник"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина представит в субботу и воскресенье премьеру спектакля "Заповедник" по повести Сергея Довлатова (1941-1990). Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

"Идея поставить "Заповедник" пришла мне в голову довольно давно", - поделился Писарев. "И руководствовался я прежде всего тем, что в Театре Пушкина нет спектаклей по произведениям великого русского поэта", - пояснил он. "Но ставить, к примеру, "Евгения Онегина" после того спектакля, который создал в Театре имени Вахтангова Римас Туминас, было бы по меньшей мере опрометчиво. Да и, скажем, "Пиковая дама" была великолепно поставлена Петром Фоменко. Словом, после долгого размышления решил остановить свой выбор на "Заповеднике" Довлатова, где все овеяно Пушкиным. Пьесу по этой повести написал Игорь Теплов, он же стал и режиссером спектакля. Я же взялся курировать постановку как художественный руководитель театра", - уточнил Писарев.

По сюжету, писатель Борис Алиханов приезжает на лето в музей-заповедник Пушкина "Михайловское" подработать экскурсоводом. Алиханов ищет выход из семейного и творческого кризиса, когда жена сообщает ему о решении эмигрировать.

Писарев напомнил, что "Заповедник", написанный в 1978 году, в последний год жизни Довлатова в Ленинграде, основан на личном опыте писателя. Напечатать повесть удалось в 1983 году в нью-йоркском эмигрантском издательстве "Эрмитаж". В СССР "Заповедник" вышел в 1990 году, практически сразу после смерти автора. Это была первая книга Довлатова, опубликованная на родине.

О спектакле

"Премьерой "Заповедника" мы предполагали открыть новый сезон, но из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса этого не случилось, репетиции были продолжены, и вот только теперь мы наконец выпускаем этот спектакль", - сказал худрук Пушкинского театра.

По его словам, в "Заповеднике" заняты 33 актера. "Практически у каждого исполнителя есть дублер. В наше ковидное время второй состав просто необходим", - считает Писарев. "Исполнителем главной роли выступает приглашенный актер Павел Баршак, а также артист Пушкинского театра Владимир Жеребцов. В других ролях заняты актеры нашей труппы Федор Левин/Кирилл Чернышенко, Анна Кармакова, Вероника Сафонова/Дарья Балабанова, Ирина Пулина, Наталья Рева-Рядинская, Екатерина Рогачкова, Владимир Майзингер", - перечислил худрук.

Он также сообщил, что в постановке задействованы и его студенты из Школы-студии МХАТ, где он преподает на актерском факультете.

"Спектакль получился достаточно ярким и очень музыкальным", - оценил Писарев. По его словам, уже состоялись два предпремьерных показа. "Мы сыграли "Заповедник" в пятницу дважды - утром для прессы и вечером для зрителей, - сказал собеседник агентства. - Принимают спектакль хорошо, живо реагируют на теплый, остроумный текст, написанный Довлатовым прекрасным русским языком со всеми его особенностями, включая примененную к месту ненормативную лексику, о чем мы, разумеется, предупреждаем публику."

О Довлатове

Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, куда эвакуировалась его семья. В 1944 году Довлатовы вернулись в Ленинград. Сергей поступил на филологический факультет Ленинградского университета, но за неуспеваемость был отчислен со второго курса.

Три года служил в армии в системе охраны исправительно-трудовых лагерей. Писал заметки для нескольких ленинградских газет, работал литературным секретарем писательницы Веры Пановой. Попытки напечататься в официальных советских изданиях оканчивались неудачей. Были опубликованы лишь одна повесть, один рассказ и несколько рецензий.

В 1972-1975 годах работал корреспондентом таллинских газет. Набор его первой книги "Пять углов" был уничтожен по указанию КГБ.

В конце 1960-х годов рассказы Довлатова начали публиковать в самиздате, в 1976 году несколько его текстов были напечатаны в эмигрантских журналах. Писателя исключили из Союза журналистов СССР.

Жена и дочь Довлатова эмигрировали в феврале 1978 года, сам писатель уехал из СССР в конце августа 1978 года вместе с матерью. В США он издавал газету "Новый американец", два года проработав ее главным редактором. Через несколько лет его рассказы появились в журнале "The New Yorker". За двенадцать лет жизни в США были изданы 12 книг писателя.

Сам Сергей Довлатов о причинах своей эмиграции писал так: "Эмиграция из СССР весьма условно делится на четыре потока: политический, экономический (бытовой), художественный и, так сказать, авантюрный. Я, видимо, принадлежу к художественному потоку. Я не был диссидентом, не участвовал в политической борьбе, я всего лишь писал рассказы, которые никто не хотел печатать. Таким образом, мои претензии к советской власти - мрачной, каверзной, бесформенной и обидчивой - следует считать эстетическими. Уехал я для того, чтобы заниматься литературой без опасений за себя и свою семью".