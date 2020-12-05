Актера Бориса Плотникова похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Похороны актера театра и кино, народного артиста РФ Бориса Плотникова, который умер 2 декабря в возрасте 71 года, прошли на Троекуровском кладбище в Москве в субботу.

"Бориса Григорьевича похоронили на Троекуровском кладбище", - сказали ТАСС в пресс-службе Московского художественного театра имени Чехова.

Ранее в субботу на Основной сцене МХТ имени Чехова прошла гражданская панихида. Проститься с артистом пришли родные и близкие, коллеги, его студенты из Российского института театрального искусства - ГИТИСа и поклонники творчества актера. Причиной смерти Плотникова стал коронавирус.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. Артист работал в Московском театре сатиры, Центральном театре российской армии, МХТ имени Чехова, Московском театре Олега Табакова. Фильмография актера насчитывает более 60 картин, дебютная работа - фильм Ларисы Шепитько "Восхождение" - принесла актеру широкую известность. Заметной стала и роль в двухсерийном художественном фильме Владимира Бортко "Собачье сердце", где Плотников исполнил роль доктора Борменталя.