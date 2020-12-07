Любимова попросила Путина поддержать Детский международный культурный форум в России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова в понедельник доложила президенту РФ Владимиру Путину о проекте Детского международного культурного форума, попросив поддержать идею его организации.

"Вы знаете, что у нас есть питерский культурный форум (Санкт-Петербургский международный культурный форум), который, действительно, очень популярен и очень важен. Мы хотим добавить [еще одно мероприятие] и сделать детский культурный форум, где у нас есть такие же секции. Мы рассчитываем, конечно, очень на поддержку", - сказала Любимова.

По словам министра, участниками форума станут дети и взрослые, в центре внимания будут в том числе проблемы образования. "Мы бы очень хотели, чтобы приезжали наши самые маленькие деятели искусства - это наша самая мягкая сила. Это очень серьезная программа, чтобы днем они смотрели друг на друга, делились своим опытом. Они труженики совершенно невероятные. И чтобы вечером, конечно же, у них была возможность увидеть лучшие спектакли, которыми мы можем их порадовать, [чтобы мы могли] свозить их в музеи, самых разных гостей из самых разных стран", - пояснила она.

"Хорошая программа", - ответил Путин.

Как пояснили в пресс-службе Минкультуры, форум предполагается провести в августе 2021 года в Москве. Проект будет ориентирован на детскую и юношескую аудиторию в возрасте от четырех лет, а также на отечественных и зарубежных педагогов, руководителей школ искусств. В ведомстве рассчитывают привлечь свыше 5 тыс. участников более чем из 45 стран. Программа будет включать 10 секций по основным видам творческой деятельности: театр, кино, музыка, изобразительное искусство, литература, народное творчество и др.

С 2018 по 2027 годы в России проходит Десятилетие детства.