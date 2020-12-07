Пиотровский сообщил, что Эрмитаж потерял 80% очных посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Количество посетителей Государственного Эрмитажа в этом году сократилось на 80% в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил в понедельник генеральный директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции, посвященной Дням Эрмитажа. При этом, по данным Пиотровского, количество зрителей виртуальных программ Эрмитажа увеличилось до 70 млн.

"Мы потеряли 80% посетителей, как и все музеи мира, но мы приобрели 70 миллионов посетителей в социальных сетях. <...> Эрмитаж в этом году посетили 836 тысяч человек, в прошлом году было 4 миллиона 900 человек", - сказал он.

Выпадающие доходы от продажи билетов Пиотровский оценил примерно в половину бюджета музея, но они были частично компенсированы. "Мы потеряли 50% бюджета - это то, что мы зарабатывали сами, но двумя траншами часть этих денег была компенсирована государством, которое выполнило свои конституционные обязательства об охране культуры", - сказал он.

Гендиректор Эрмитажа отметил, что музей сохраняет льготы для ряда категорий, процент бесплатных посетителей остался прежним - примерно одна треть. Но возвращать льготы в полном объеме в нынешней ситуации дирекция считает излишним, чтобы не провоцировать большой поток посетителей и обеспечивать санитарные меры.

Каникулы онлайн

Пиотровский подтвердил, что Эрмитаж будет закрыт во время новогодних каникул из-за тяжелой эпидемической обстановки в Санкт-Петербурге.

Как сообщается на сайте Эрмитажа, в связи с постановлением правительства Петербурга от 2 декабря доступ посетителей в музеи будет закрыт с 30 декабря по 10 января.

"Мы постараемся возместить новый "музейный локдаун" новыми онлайн-программами. Мы планируем за время каникул показать вам подробные, обстоятельные экскурсии по временным выставкам в режиме премьеры, кроме того, мы будем размещать разнообразные видеопрограммы, которые позволят так же интеллигентно, как и ранее, провести новогодние каникулы. В работе также новые части виртуального тура на сайте Государственного Эрмитажа, что позволит погулять по Эрмитажу виртуально в своем темпе даже без экскурсии", - говорится в сообщении на сайте музея.