Боб Дилан продал авторские права на все свои песни Universal Music

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая в мире звукозаписывающая корпорация Universal Music Group приобрела авторские права на весь каталог песен американского певца Боба Дилана. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба корпорации.

"Это знаковое соглашение охватывает более чем 600 авторских прав [на произведения Дилана] за 60 лет, от культурной вехи 1962 года Blowin' in the Wind до эпичного произведения этого года Murder Most Foul", - говорится в сообщении.

"Не будет преувеличением сказать, что его (Дилана - прим. ТАСС) огромный объем работы завоевал любовь и восхищение миллиардов людей по всему миру. У меня нет никаких сомнений, что через десятки и даже сотни лет тексты и музыку Боба Дилана продолжат петь, играть и почитать повсюду", - приводит пресс-служба слова Universal Music Group главы компании Люсиана Грэнджа.

Боб Дилан - один из самых известных музыкантов, карьера которого продолжается почти пять десятилетий. По версии журнала Rolling Stone, Дилан является "вторым по значимости" после The Beatles исполнителем в истории музыки. Его песни Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США. В 2008 году музыкант получил Пулитцеровскую премию, в мае 2012 года ему была вручена высшая награда США - Президентская медаль Свободы, по решению Национальной академии искусства и техники грамзаписи в 2015 году он был назван "Человеком года".

В 2016 году Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе "за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". 12 раз его творчество было отмечено премией Grammy, в 2001 году он получил "Оскар" в номинации "Лучшая песня" в фильме "Вундеркинды" (Wonder Boys, 2000), его имя включено в Зал славы рок-н-ролла.