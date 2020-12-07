Лучшим "АртОтветом пандемии" стал Instagram-мюзикл "Мой длинноногий деда"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Награда в номинации "Лучший АртОтвет пандемии" театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала" получил Instagram-мюзикл "Мой длинноногий деда" режиссера Алексея Франдетти, передает корреспондент ТАСС.

Церемония награждения проходит в Театре им. Евгения Вахтангова. Лауреата объявил журналист, общественный деятель Николай Сванидзе.

"Мы хотим сказать огромное спасибо всем зрителям, которые нас поддерживали, поддерживали этот проект. Потому что он сделан абсолютно на голом энтузиазме", - сказал Франдетти и поблагодарил всех, кто помог проекту состояться.

Режиссер выступает одним из ведущих премии. Планировалось, что ведущими, как и в прошлом году, станут актеры театра и кино Аня Чиповская и Андрей Заводюк. В начале мероприятия стало известно, что вместо Заводюка ведущим выступит Франдетти.

Также в номинации "Лучший АртОтвет пандемии" были Инстаграм-сериал "Ай да Пушкин", музыкальный челлендж #ПарадХитов (Театриум на Серпуховке), проект "В ожидании зрителя". (театр "ФЭСТ", Мытищи), "Самоизолейшн хитс" ретро-группы "Сладкий мед" (МХТ им. Чехова).

Режиссером церемонии выступила Рузанна Мовсесян. Мероприятие проходит при 25% заполняемости зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса.