Виктюка посмертно наградили премией "Звезда театрала"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Народного артиста РФ Романа Виктюка посмертно наградили международной театральной премией зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены". Ее передали основанному им театру, передает корреспондент ТАСС.

Зал встал и аплодировал все время, пока на экране демонстрировался ролик, посвященный режиссеру. Учредитель и президент премии Валерий Яков передал награду одному из ведущих актеров Театра Романа Виктюка, заслуженному артисту РФ Дмитрию Бозину.

"Вы знаете, это, конечно, беда… Мы успели сказать Роману Григорьевичу о том, что он "Легенда сцены". И в ответ услышали шутку: "Если доживу!" Все, кто знает Виктюка, понимают, что без шутки, без юмора, иронии, причем абсолютно "виктюковской", неподражаемой, его представить невозможно. Роман Григорьевич и без этой награды был настоящей легендой сцены и уже будет всегда, будет уже вечно", - сказал Яков.

Бозин отметил, что очень важно сохранить театр Виктюка. "Да, хрупок его театр. И сохранить его важно. Сохранить этот центр системы координат, из которого он через каждый свой спектакль делится с людьми своей беспредельностью. Вы не представляете, как каждая мизансцена сейчас, поставленная им, раскрывается для зрителей совсем по-другому. Он живой, большой и сильный. Беспредельный Роман Виктюк. Легенда!" - сказал артист.

Церемония проходит в понедельник в Театре им. Вахтангова при 25% заполняемости зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. Мероприятие транслируется на официальном сайте и канале журнала "Театрал" на YouTube.

27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом. Режиссера не стало 17 ноября. Как сообщила пресс-атташе Театра Виктюка, причиной смерти стала тромбоэмболия. Прощание с Виктюком прошло в Москве 20 ноября. Режиссер был похоронен во Львове.

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: "Царскую охоту" в Театре им. Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированную розу" - во МХАТе, "Утиную охоту" и "Уроки музыки" в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой знаменитый спектакль - "Служанки", в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем "М. Баттерфляй" открыл Театр Романа Виктюка.

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