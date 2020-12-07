В Перми планируют открыть мультимедийный "Союзмультпарк" и филиал киностудии им. Горького

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Первый в России мультимедийный центр "Союзмультпарк" планируют открыть в Перми в 2022 году, в городе также может появиться филиал киностудии им. Горького, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Представлен проект создания в Перми первого регионального филиала киностудии им. М. Горького, а также мультимедийного центра "Союзмультпарк", предложения были сформированы Минкультуры России по итогам изучения потенциала региона в сфере развития киноиндустрии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте краевого правительства.

Уточняется, что мультимедийный центр "Союзмультпарк" планируется создать в пространстве "Завода Шпагина". Это будет современный развлекательно-образовательный комплекс, предлагающий новый формат обучения и познавательного досуга для жителей и гостей города. Формат "Союзмультпарка" включает в себя инновационные образовательные программы по нескольким направлениям: креативные индустрии, цифровые технологии и развитие социальных навыков у детей. Предполагается также создание досугового пространства, где посетителям всех возрастов будут предложены различные активности: мастер-классы, творческие лаборатории, лекции, кинопоказы, развлекательные программы.

"Проект также предполагает создание на территории парка постоянно обновляемой музейной экспозиции, площадки для творческих встреч и мастер-классов, сувенирного магазина. Мультимедийный центр может появиться в Перми уже в январе 2022 года и стать первым региональным проектом "Союзмультфильма", - уточняется в сообщении.

Другим направлением развития киноиндустрии в Пермском крае станет создание кластера документального и научно-популярного кино на базе уже имеющейся школы пермской кинематографии и открытие в регионе филиала киностудии им. Горького.

Как уточняется в сообщении, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже поручил краевому министерству культуры проработать проект соглашения с киностудией им. Горького.