Гергиев четыре вечера будет дирижировать циклом "Кольцо нибелунга" в Мариинском театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев в течение четырех вечеров, начиная со вторника, в Мариинском театре будет дирижировать самой крупномасштабной постановкой оперной труппы - тетралогией Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга". Исполнение этого цикла из-за пандемии пришлось перенести с весны на зиму, сообщила пресс-служба театра.

"Перенесенные с весны представления "Золота Рейна", "Валькирии", "Зигфрида" и "Гибели богов" пройдут под управлением Валерия Гергиева 8, 9, 11 и 12 декабря. В декабрьском цикле на сцене встретятся несколько поколений солистов: признанные мастера Евгений Никитин, Михаил Петренко, Юрий Воробьев, Млада Худолей, Татьяна Павловская, Екатерина Семенчук и новые вагнеровские певцы - Михаил Векуа, Роман Бурденко, Евгения Муравьева. В "Валькирии" и "Зигфриде" состоится первое сценическое выступление в постановке Елены Стихиной, которая прежде пела эти партии лишь в концертном исполнении", - рассказали в пресс-службе.

Мариинский театр был и остается единственным в России, где можно целиком услышать и увидеть грандиозное творение Вагнера. Первое "Кольцо" было поставлено в Мариинском с 1900 по 1905 год под руководством Эдуарда Направника. Нынешняя тетралогия - капитальный репертуарный проект Валерия Гергиева, ставший в 2000-х годах прорывом отечественного музыкального театра и утвердивший Мариинский театр в числе лучших оперных домов мира. Все "Кольцо нибелунга" объединено пластическим замыслом российско-американского художника и дизайнера Георгия Цыпина, который задал постановке космический масштаб и вневременные координаты, вернув творение Вагнера в пространство мифа.

Петербургское "Кольцо" совершило триумфальное путешествие по Америке, Европе и Азии, получило признание на родине Вагнера - в Германии, где критикой были отмечены высокий уровень музыкального исполнения и оригинальность сценического решения. На собственном лейбле Мариинского театра выпущены "Золото Рейна" и "Валькирия". В записи принимали участие звезды мировой оперы Рене Папе, Йонас Кауфман, Аня Кампе, Нина Штемме. В Петербурге "Кольцо" исполняется силами собственной труппы.