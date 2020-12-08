Концерты группы "Би-2" и других музыкантов покажут в кинотеатрах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Рок-группа "Би-2" 15 декабря запустит музыкальное шоу "Биология", которое будет показано в кинотеатрах 30 российских городов. Об этом сообщается во вторник на странице коллектива в Facebook.

"Кажется, мы придумали, чем заняться в ожидании концертов. 15 декабря мы запускаем свое музыкальное шоу "Биология", которое будет идти в кино", - анонсировали музыканты.

Гостями проекта станут отечественные и зарубежные группы и исполнители разных музыкальных направлений. "Гости будут играть лайвы, а мы - задавать им не самые удобные вопросы", - пояснили в коллективе. В первом выпуске шоу концерт дадут сами "Би-2".

Показы "Биологии" будут идти в кинотеатрах "Синема парк" и "Формула кино". Один из московских премьерных сеансов музыканты пообещали презентовать лично.

"Би-2" основана в 1988 году в Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету группы 10 номерных альбомов. Песни коллектива не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru.tv.