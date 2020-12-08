Tokio Hotel приедет в Россию в ноябре 2021 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Немецкая группа Tokio Hotel выступит 9 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге и 11 ноября в Москве в поддержку альбома Beyond The World, который вскоре представит. Об этом сообщили во вторник пресс-службы организаторов российских гастролей - компаний TCI и NCA.

"Кажется, пандемия длится вечность как для нас, так и наших фанатов, - процитировали пресс-службы участников группы. - Мы невероятно благодарны нашим поклонникам за преданность и не можем дождаться, чтобы наконец-то вернуться на сцену и отпраздновать это с ними. Работа над шоу продолжается уже несколько месяцев: наряду с песнями, написанными в течение последних 15 лет, мы также хотим исполнить новые композиции из нашего будущего альбома".

В 2019 году и в начале 2020 года Tokio Hotel дали 43 концерта в Европе и США в рамках тура Melancholic Paradise, который был прерван пандемией коронавируса. В рамках будущего тура Beyond The World коллектив планирует 16 концертов в европейских странах.

Шоу в Петербурге состоится в клубе "Космонавт", в столице - на площадке "Главclub".

Группа Tokio Hotel играет в жанрах синти-поп и поп-рок, в ее репертуаре композиции на немецком и английском языках. Коллектив основан в 2001 году в Магдебурге братьями-близнецами Биллом (вокал) и Томом (гитара, клавишные) Каулитцами, к ним присоединились басист Георг Листинг и ударник Густав Шефер. Beyond The World станет шестым студийным альбомом группы. Всего у Tokio Hotel продано более 10 млн пластинок в 68 странах.