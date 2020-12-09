В "Ленкоме Марка Захарова" по-новому поставили "Тартюф" Мольера

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" представит в среду премьеру спектакля "Вечный обманщик" по пьесе Мольера "Тартюф" в постановке литовского режиссера Дайнюса Казлаускаса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"У Мольера пьеса называется "Тартюф, или Обманщик". В театре "Ленком Марка Захарова" новый спектакль получил название "Вечный обманщик". Он представляет собой сценическую фантазию по мотивам произведений Мольера, которую осуществил литовский режиссер Дайнюс Казлаускас", - сказала представитель пресс-службы.

Она напомнила, что первое представление мольеровского "Тартюфа" состоялось 356 лет назад в Версале. Потом пьеса еще дважды переписывалась драматургом. Но на дальнейшем успехе произведения такие манипуляции никак не отразились.

"Шедевр Мольера и сейчас не утратил остроты и актуальности. Каждой эпохе - свой Тартюф", - считают в "Ленкоме".

Новый опыт

Эту мысль подтвердил в своем комментарии постановщик спектакля литовский режиссер Дайнюс Казлаускас. "В моей постановке нет ничего, чего нет в мольеровской пьесе. Все, что им написано, вы в спектакле увидите или услышите. Но по-другому. Посмотрим на Тартюфа сегодняшними глазами", - предложил режиссер.

При этом он не умолчал об особенностях своей постановки. "Нашу историю мы раскручиваем с конца. Идем от финала к началу, дню, когда появляется Тартюф - интриган и соблазнитель, ловко подбирающий ключи к особо доверчивым и не в меру фанатичным персонажам", - пояснил режиссер.

Главную роль репетируют Дмитрий Гизбрехт и Станислав Тикунов. В других ролях заняты Ирина Серова, Иван Агапов, Виктория Соловьева, Анастасия Марчук, Анна Зайкова, Елена Есенина. Еще одна участница спектакля Анна Якунина выразила коллективное мнение по поводу новой постановки. "Мы кидаемся в новый опыт, мы же артисты и должны встречаться с новыми формами", - сказала актриса.