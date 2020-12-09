Кабмин направит более 4,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию учреждений культуры

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство приняло решение направить в 22 региона России свыше 4,6 млрд рублей на реконструкцию объектов культуры. Средства будут выделяться в 2021-2023 годах. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"В ближайшие три года на модернизацию культурных учреждений будет направлено более 4,6 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Федеральное финансирование поможет отремонтировать театры и дома культуры, построить новые концертные залы, отреставрировать музеи и объекты культурного наследия в 22 регионах страны. В частности, на эти деньги в Самаре проведут капитальный ремонт областного историко-краеведческого музея, в Йошкар-Оле построят современное здание для Марийской государственной филармонии, в городе Альметьевске в Татарстане возведут киноконцертный зал, в Благовещенске модернизируют Дом народного творчества.

Кроме того, реконструкция ждет драматические театры в Красноярске, Кургане, Новосибирске, Мурманске, Рязани, Челябинске, а также детские театры в Великом Новгороде и Волгограде. Работа ведется в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".