Киностудия имени Горького планирует вновь экранизировать повесть "Вам и не снилось"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Киностудия имени М. Горького планирует снять новую экранизацию повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось", по мотивам которой был снят одноименный советский фильм. Картина будет ближе к литературному источнику, сообщает в среду пресс-служба студии.

"Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры. Действие будет происходить в ту же самую эпоху, не в нашем времени. Но история будет показана с помощью современного киноязыка, в фильме будет актуальный саундтрек. Сюжет будет приближен к повести Галины Щербаковой, больше внимания мы уделим линиям второстепенных персонажей, родителей", - привели на студии слова гендиректора киностудии Юлианы Слащевой.

Сценарий к новому фильму напишет сценаристка Ярослава Пулинович, которая ранее работала над картиной "Я не вернусь" Ильмара Раага, драмой "Как я стал..." Павла Мирзоева, комедией "Елки-5" и другими.

Подростковая драма Ильи Фрэза с оригинальной музыкой Алексея Рыбникова, снятая на киностудии имени М. Горького, стала одним из самых успешных фильмов в кинотеатральном прокате 1981 года, собрав 26 млн зрителей. Читатели журнала "Советский экран" тогда назвали картину лучшей за год.