МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Рок-группа "Ленинград" представила клип на песню "Миг" в форме короткометражного фильма. Видео опубликовано на YouTube-канале группы 7 декабря.

"Мы все еще мыслями в прежних временах, мы ностальгируем, скучаем по ним и не знаем, вернутся ли они когда-нибудь те времена, когда можно было спокойно ходить на тусовки и знакомиться там с мужчинами и нарядными красивыми женщинами. Когда страх уйти с мероприятия в одиночестве, потому что потенциального партнера увели из-под носа, был самым серьезным опасением. Когда вообще можно было увидеть лица незнакомых людей, - рассказал об идее клипа лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров, которого цитирует пресс-служба. - Согласитесь, если бы все герои клипа "Миг" были в масках, то его сюжет был бы в принципе невозможен".

По словам Шнурова, ролик был снят в этом году "в качестве подарка для отчаявшихся россиян, чтобы поднять им настроение". Создатели клипа намеренно не стали демонстрировать в нем нынешние реалии - социальную дистанцию и масочный режим. Лидер группы также в кадре не появился.

Режиссером клипа выступил Леонид Колосовский, который ранее снял для "Ленинграда" клип "I_$uss". Роли в новом видео исполнили украинские артисты Дарья Трегубова, Ольга Голдис, Виктория Варлей и Тарас Цимбалюк. Видео собрало уже более 736 тыс. просмотров.