Русский музей проведет первую мультимедийную выставку в филиале в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 9 декабря. /ТАСС/. Произведения русского авангарда из коллекции Русского музея представят в Кемерове на уникальной мультимедийной выставке. В таком формате с работами известных художников жители региона смогут познакомиться впервые, сообщила ТАСС в среду директор филиала Русского музея в Кемерове Елена Митрофанова.

"Основой грандиозной мультимедиа-экспозиции станут 30 произведений русского авангарда, каждое из которых занимает особенное положение как в коллекции Русского музея, так и в русском искусстве начала ХХ века. Это первая мультимедийная выставка Русского музея в Кузбассе. И практика мультимедийных выставок продолжится, до появления своего здания у филиала Русского музея они будут проходить на площадке Кузбасского центра искусств, а после - в собственном пространстве филиала", - сказала Митрофанова, напомнив, что здание филиала должно быть построено по поручению президента России до конца 2023 года в составе Сибирского кластера искусств в Кемерове.

Мультимедийная выставка "Русский авангард" будет работать в Кемерове с 15 декабря и до конца января. Ее посетители смогут увидеть, как создавались знаменитые работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Владимира Татлина, Павла Филонова, ставшие визитной карточкой Русского музея. Произведения русских художников будут визуализированы в пространственных проекциях, специально построенных для выставки. Экспозицию озвучит музыка Дмитрия Шостаковича в исполнении оркестра Мариинского театра.

"На выставке не будет оригинальных произведений и их репродукций, будет только цифровой контент и инсталляции. Мультимедийная выставка - это специально оборудованное пространство, в нем построены специальные фальшстены, установлена проекционная техника. Это составляет ее уникальность, современная мультимедийная выставка похожа на театрализованное шоу", - рассказала ТАСС о проекте заведующая Центром мультимедиа Русского музея Светлана Бирюкова, отметив, что выставки в таком формате ранее музей организовывал в основном за границей.

В Кемерове идет подготовка к строительству музейно-театрального комплекса Сибирского кластера искусств, которое будет закончено в 2023 году. С его завершением филиал Русского музея получит возможность принимать выставки из его собрания, а также проводить культурно-образовательные акции на собственных площадях. В музейно-театральный комплекс также войдут филиал Мариинского театра и Кузбасский центр искусств.