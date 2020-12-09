Музей Пушкина в Петербурге получил в дар от Анны Нетребко кофейник пушкинской эпохи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /Корр. ТАСС Александра Подервянская/. Оперная певица Анна Нетребко передала в дар Всероссийскому музею А. С. Пушкина фарфоровый кофейник XIX века, изготовленный в Западной Европе. Специалисты еще будут уточнять характеристики антикварного подарка, который будет использоваться для воссоздания образа пушкинской эпохи.

Как сообщил в среду директор музея Сергей Некрасов, старинный предмет планируют показать широкой публике на масштабной выставке к 225-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2024 году. В беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что идея подарка появилась у певицы после посещения экспозиции Музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке, 12.

"Мы организовали для Анны Нетребко экскурсию. Она очень вдохновилась, я понимаю, что это было неслучайно: впервые на сцене Мариинского театра она должна была спеть Татьяну в опере "Евгений Онегин", и ей нужно было напитаться Пушкиным, Петербургом, поэтому этот адрес был для нее чрезвычайно важен. После того, как она посмотрела музей, прошло недели две, затем она пожелала сделать нам подарок - это фарфоровый кофейник XIX века", - сказал Некрасов. Он отметил, что музей "признателен за этот дар, и это очень приятно и значимо".

Кроме того, добавил директор, во время вручения подарка артистка рассказала, что у нее есть дорогая для нее пушкинская вещь - старое книжное издание "Евгения Онегина", которое она также намерена передать музею: "Она хочет, чтобы [оно] тоже нашло свое место. Как я понимаю, это издание находится в Вене".

Помимо постоянных экспозиций музей время от времени проводит выставки, посвященные Пушкину. "И для выставок подобного рода предметы эпохи совершенно необходимы, и, конечно, мы в дальнейшем будем это использовать, - добавил Некрасов. - Раз в три года мы обычно делаем выставку новых поступлений, и, надеюсь, к 2024 году, когда Александру Сергеевичу Пушкину исполнится 225 лет, мы сделаем большую эпохальную выставку, посвященную наиболее ценным дарам, поступившим в наш музей за последний период. И конечно же, переданный нам в дар предмет тоже будет представлен на этой выставке".

Сегодня в фондах музея хранятся и мемориальные вещи, связанные с именами людей, знавших Пушкина: чашечка для шоколада его супруги Натальи, подсвечники Петра Чаадаева, чернильница родной сестры поэта Ольги Павлищевой.

Всероссийский музей А. С. Пушкина является старейшим Пушкинским музеем России, одним из крупнейших литературно-мемориальных музейных комплексов Европы. Он ведет историю от первого музея поэта, открытого в Императорском Александровском лицее 19 октября 1879 года. В 1997 году указом президента РФ музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России. Его собрание насчитывает более 200 тыс. единиц иконографических, мемориальных, изобразительных и историко-бытовых материалов, позволяющих получить представление о русской истории и культуре XVIII-XIX столетий.