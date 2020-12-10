Труппа "Урал Балета" откроет в Петербурге XIX Международный фестиваль Dance Open

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. XIX Международный фестиваль балета Dance Open откроется в четверг на сцене Театра "Балтийский дом". Марафон петербургских премьер начнет труппа "Урал Балета" из Екатеринбурга, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Артисты "Урал Балета" представят программу премьер "Урал Интро" из трех сочинений, которые можно увидеть только в Екатеринбурге. Вечер откроется сюитой из балета "Приказ короля" на музыку петербуржца Анатолия Королева - оригинальной постановкой художественного руководителя труппы Вячеслава Самодурова, недавно отмеченной "Золотой маской", - рассказали в пресс-службе.

В эту программу войдут также балет-мальчишник Brahms Party для девяти солистов, сочиненный Антоном Пимоновым, и "Вальпургиева ночь" Джорджа Баланчина. Хореограф четырежды ставил ее как сцену в оперных постановках "Фауста" Шарля Гуно, а в 1980 году включил в репертуар труппы New York City Ballet как самостоятельное произведение. Эту версию в России исполняют только в Екатеринбурге.

Пермский балет 12 декабря покажет на фестивале спектакль "Анюта" на музыку Валерия Гаврилина. Создатель этого балета Владимир Васильев, когда-то танцевавший в нем, обновил постановку специально для пермской труппы.

Еще одна петербургская премьера пройдет 14 декабря - в этот вечер "Балет Москва" покажет спектакль "Танцпол" бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена на музыку шведского композитора Стефана Левина. На этот замысел хореографа вдохновили танцевальные марафоны Америки времен Великой депрессии, когда на танцполе не демонстрировали искусство, а боролись за жизнь.

Фестиваль завершится 16 декабря в Большом концертном зале "Октябрьский", где пройдет Гала звезд Dance Open с участием солистов первых театров мира. Состав артистов этого шоу из-за сложностей, связанных с пандемией, будет уточнятся до последнего дня. Своеобразным фотокомментарием к самой атмосфере фестиваля послужит выставка The Mirages российского мастера балетной фотографии Александра Яковлева в театре "Балтийский дом".

Dance Open: апрельский марафон

Как отметили организаторы, впервые в истории фестиваля в этом году вместо апрельского сезона, который пришлось перенести, состоялся балетный онлайн-марафон. В него вошли трансляции премьерных в России спектаклей, лекционный курс, новые фильмы про балет с раритетными видеозаписями и комментариями экспертов, образовательные digital-проекты. В сотрудничестве с данс-критиками фестиваль впервые представил онлайн-энциклопедию "Энрико Чеккетти и балет XX века". За две недели марафона к Dance Open в сети присоединились свыше 4 млн поклонников танца.

В декабре фестиваль пройдет офлайн.