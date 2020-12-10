IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

Крупнейшая база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) опубликовала список самых популярных сериалов 2020 года.
Первую строчку занимает сериал "Пацаны" (производство Amazon Prime Video), который основан на серии комиксов Гарта Энниса. Второе место занял сериал об испанских преступниках "Бумажный дом" (Netflix). Замыкает тройку лидеров научно-фантастический сериал "Тьма" (Netflix).
На четвертом месте находится "Озарк" (Netflix), на пятом - "Мандалорец" (Disney+). Шестую строчку списка занимает "Ход королевы" (Netflix), седьмую - "Академия Амбрелла" (Netflix), на восьмом месте "Мир Дикого Запада" (HBO), на девятом - "Ведьмак" (Netflix). Закрывает топ-10 сериал "Корона" (Netflix).