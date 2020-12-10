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IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

Первые три строчки рейтинга заняли "Пацаны", "Бумажный дом" и "Тьма"
Кадр из сериала "Бумажный дом" Netflix
Описание
Кадр из сериала "Бумажный дом"
© Netflix

Крупнейшая база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) опубликовала список самых популярных сериалов 2020 года.

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Первую строчку занимает сериал "Пацаны" (производство Amazon Prime Video), который основан на серии комиксов Гарта Энниса. Второе место занял сериал об испанских преступниках "Бумажный дом" (Netflix). Замыкает тройку лидеров научно-фантастический сериал "Тьма" (Netflix).

На четвертом месте находится "Озарк" (Netflix), на пятом - "Мандалорец" (Disney+). Шестую строчку списка занимает "Ход королевы" (Netflix), седьмую - "Академия Амбрелла" (Netflix), на восьмом месте "Мир Дикого Запада" (HBO), на девятом - "Ведьмак" (Netflix). Закрывает топ-10 сериал "Корона" (Netflix).

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