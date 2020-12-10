Фильм о разведчице Африке де лас Эрас представят 20 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Фильм о советской разведчице испанского происхождения Африке де лас Эрас представят 20 декабря в день 100-летия российской внешней разведки. Об этом в рамках мероприятий, посвященных юбилею, сообщил директор службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в четверг.

"20 декабря - ровно в день векового юбилея службы внешней разведки - на телеэкраны выходит новый фильм Сергея Борисовича Брилева, посвященный полковнику Африке де лас Эрас, легендарной Патрии - сотруднице советской нелегальной разведки", - сказал он. Фильм будет показан в разные дни на телеканалах "Россия-1" и "Россия-24".

Нарышкин отметил, что несмотря на то, что разведчица испанка, она оставалась русской по духу. "Она всецело посвятила себя нашему Отечеству. О ней написаны книги, сняты фильмы, огромное количество публикаций в средствах массовой информации", - подчеркнул он.

По его словам, новый фильм журналиста и телеведущего Брилева и его коллег несколько по-новому раскрывает Патрию. "Не только как легендарную разведчицу-нелегалку, но и как выдающуюся личность. Сергей Борисович показывает не как живого человека, как женщину, на долю которой выпали тяжелейшие испытания, которые не каждому мужчине под силу", - считает он.

Нарышкин рассказал, что в процессе работы над фильмом появлялись новые обстоятельства, касающиеся де лас Эрас, которые творческая группа учитывала в картине. "В том числе службой внешней разведки были рассекречены семь имен выдающихся советских разведчиков-нелегалов, с некоторыми из которых полковник Африка де лас Эрас вместе работала и передавала свой богатый боевой опыт", - подчеркнул Нарышкин.

О разведчице

Африка де лас Эрас в 1930-е годы вступила в Коммунистическую партию. В 1937 году она начала сотрудничать с советской внешней разведкой, войдя в состав ее мадридской резидентуры. В конце 1938 года была нелегально переправлена в Советский Союз, где получила советское гражданство.

В Великую Отечественную войну была направлена в разведывательно-диверсионный отряд "Победители", которому предстояло действовать на оккупированной немцами территории. В конце 1944 года де лас Эрас перешла в нелегальное подразделение внешней разведки. В Латинской Америке разведчица проработала более 20 лет, после чего вернулась в Москву. Вышла в отставку в 1985 году.