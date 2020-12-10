Потери российской киноиндустрии из-за пандемии могут составить 23 млрд рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Киноотрасль может потерять почти 23 миллиарда рублей из-за пандемии в 2020 году. Об этом сообщил в четверг замминистра культуры РФ Максим Ксензов на отраслевой конференции "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации".

"Доля российского кино на нашем рынке сейчас больше 20%, это важные для нас показатели, которые нельзя упустить. В этом году случился форс-мажор, и отрасль может понести почти 23 миллиарда рублей убытков. Это примерно 50% годового оборота. Конечно, важно в данной ситуации не растерять <...> достижения", - сказал Ксензов.

Он отметил, что российская киноиндустрия в два раза увеличила производство за последние десять лет. За это время был создан механизм прозрачного контроля в отрасли, что позволило в 2020 году обосновать и доказать необходимость государственной поддержки.

Министр культуры РФ Ольга Любимова обратилась к участникам конференции с приветственным словом, в котором она подчеркнула необходимость создания условий для выхода отечественного кинематографа на новый качественный уровень.

Стратегия развития

Доходы отечественной киноиндустрии предполагается увеличить на 36 миллиардов рублей в год за пять лет по сравнению с уровнем 2019 года.

"За пять лет предполагается увеличить доходы киноиндустрии на 36 миллиардов рублей в год по сравнению с уровнем 2019 года. Не менее половины этих ресурсов могут быть реинвестированы в развитие и воспроизводство индустрии без сокращения или снижения качества производства контента", - сказал Ксензов, презентуя стратегию развития киноотрасли до 2025 года.

Согласно презентации, за пять лет планируется увеличить посещаемость кинотеатров в 2,3 раза в год на душу населения, увеличить долю российской кинопродукции в кассовых сборах и посещаемости минимум до 30% (в 2019 год этот уровень составил 22%). При этом объем рынка кинодистрибуции может составить 98 миллиардов рублей (на 78% больше, чем в 2019 году).

Кроме того, к 2025 году выпуск релизов в сегменте детского и юношеского кино составит не менее 15-20 картин, увеличится объем производства сериальной продукции. Количество анимационных релизов и объем их производства вырастет на 7%.