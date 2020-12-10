"Славянская эпопея" Альфонса Мухи перейдет в собственность наследников по решению суда

ПРАГА, 10 декабря. /ТАСС/. Двадцать огромных картин цикла "Славянская эпопея", написанных чешским художником Альфонсом Мухой (1860 - 1939), не являются собственностью Праги. Такое решение принял в среду суд столичного района Прага-1, рассмотрев иск внука живописца Джона Мухи. Главный аргумент юристов наследника заключался в том, что Альфонс Муха подарил свои полотна городу с одним условием, по которому Прага обязалась построить для картин специальный выставочный зал, чего так и не было сделано почти за 90 лет.

"Учитывая тот факт, что никакой выставочный зал так и не был построен, условие не было выполнено и акт дарения необходимо считать недействительным, - цитирует агентство ЧТК судью Марию Тврдкову. - Поэтому дар не мог перейти к городу и "Славянская эпопея" должна была оставаться в собственности Альфонса Мухи до его смерти, а затем перейти к его жене Марии, которая скончалась в 1959 году".

Юристы, представляющие интересы столичной администрации, заявили, что не согласны с решением суда и будут требовать пересмотра дела в более высоких инстанциях. Внук живописца заявил, что при любом исходе судебного дела он хочет, чтобы "все полотна эпопеи оставались в Праге, чьей бы собственностью они ни являлись".

Над первым полотном "Славянской эпопеи" Альфонс Муха начал работать в 1910 году и полностью завершил цикл через 18 лет. Картины размером 6 на 8 метров изображают самые значительные, по мнению художника, эпизоды из жизни славян. Отдельные полотна посвящены проповеднику Яну Гусу, сожженному инквизицией в 1415 г., разгрому рыцарей-крестоносцев объединенным славянским войском под Грюнвальдом в 1410 г., а также отмене крепостного права в России в 1861 году.

В настоящее время все картины находятся в депозитарии пражской картинной галереи, где увидеть их невозможно. Ориентировочная стоимость цикла составляет 10 млрд крон (около 435 млн долларов). Суд начал рассмотрение иска Джона Мухи в 2017 г. Первоначально требования наследника были отвергнуты, однако в 2018 г. Верховный суд отменил это решение.