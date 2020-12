Он унесет вас на Луну. Самые знаменитые песни Фрэнка Синатры

Мировая культура знает множество певцов, с чьим уходом произносили громкую фразу: "Ушла эпоха". Фрэнк Синатра был одним из таких, но сильнее многих. Он оказал колоссальное влияние не только на музыку — снялся более чем в шести десятках фильмов, был удостоен премий "Оскар", "Золотой глобус", его игру отметила даже Гильдия киноактеров США. А еще — стал эталоном вкуса и стиля. Само его появление на свет было чудом, ведь врач, принимавший роды у его матери, Долли Гараванте, подумал, что ребенок мертв: он не дышал, не шевелился, вообще не издавал никаких звуков. "Оживила" младенца бабушка, окунув в холодную воду. Фрэнк (Фрэнсис) рос в сложное время: у родителей были проблемы с работой, весной 1917 года началась война. С 13 лет он подрабатывал в небольших барах, подыгрывая себе на укулеле, а позже стал немного выступать на радио. Как это часто бывает, звездой Синатра стал после случайной встречи с американским продюсером Джорджем Эвансом, который помог ему пробиться к славе. Успех певца был настолько стремительным, что ходили слухи, будто Синатре помогает мафия (не случайно ведь он стал прототипом Джонни Фонтейна из "Крестного отца"). И, честно говоря, Синатра вообще никогда не был пай-мальчиком, мог ввязаться в драку, частенько оказывался задержанным полицией, к тому же был сыном сицилийца. Но вряд ли у кого-то получится подвергнуть сомнению талант Фрэнка Синатры и не поддаться магии его бархатного баритона. Он родился 12 декабря, и мы вспоминаем самые замечательные работы Синатры, которыми он покорил весь мир. Let It Snow Так уж вышло, что Фрэнк Синатра стал одним из главных исполнителей новогодних песен. Синатра подарил нам самые обаятельные варианты всеми любимых Jingle Bells и Have Yourself a Little Merry Christmas, и все неспроста: обратите внимание на аранжировку его треков, на то, как играет оркестр. Это, наверное, самые замечательные и сказочные мелодии, которые сразу мысленно переносят нас в мультфильмы Диснея, а теплый, глубокий тембр певца заставляет эти ощущения сиять только ярче.

Что же до Let It Snow — это вообще одна из самых знаменитых и любимых англоязычных рождественских песен. Оказавшись в любом публичном месте в США в преддверии праздников хоть раз, вы ее услышите. И, конечно, ее любят использовать в новогодних комедиях и специальных выпусках сериалов. После Синатры перепеть Let It Snow пытались многие, но именно его исполнение стало лучшим. Fly Me to the Moon Фрэнк Синатра, как и многие его коллеги по жанру, не мог обойти стороной джазовые стандарты (так называют композиции, которые знают все музыканты, все выступающие бенды и любят их переигрывать). Fly Me to the Moon написал Барт Ховард в 1954 году, и она до сих пор не теряет позиций. Наверное, это одно из самых знаменитых джазовых вокальных сочинений.

Изначально она называлась In Other Words — именно эта строчка чаще остальных повторяется в тексте, но в народе закрепилась первая: Fly Me to the Moon, "унеси меня на Луну". Так получилось, что Синатра стал одним из первых исполнителей песни — всего через год после создания. И именно его голос привлек внимание слушателей и заставил всех влюбиться в эту "космическую" историю любви. Strangers in the Night Многие начинают знакомство с Синатрой именно с этого трека. Как это часто бывает с джазовыми хитами, Strangers in the Night стала популярной именно благодаря своему исполнителю. Благодаря Синатре песня взлетела на первую строчку чарта Billboard, стала заглавным треком одного из его самых успешных альбомов, а еще принесла сразу две статуэтки "Грэмми" в 1967 году.

Изначально у композиции был совершенно другой текст, а называлась она Broken Guitar. Переписать стихи попросил сам Синатра, и не прогадал. Нежная история о любви идеально сочетается с музыкой и голосом Фрэнка Синатры, который будто ведет за собой по романтичным ночным улочкам Нью-Йорка. Не случайно ее любят использовать в качестве саундтрека в фильмах о любви. My Way Один из главных хитов певца вышел на одноименной пластинке в 1969 году. Это был сборник каверов на эстрадные хиты и поп-треки. Например, там есть Yesterday британского квартета The Beatles или Mrs. Robinson группы Simon and Garfunkel. Главная же жемчужина альбома — песня My Way — была написана специально для Фрэнка Синатры. Текст ее немного тоскливый, меланхоличный. Главный герой, предчувствуя скорый уход из жизни, вспоминает пройденный им путь, говорит о счастливых и не очень моментах своей жизни, но, несмотря ни на что, делает жизнеутверждающий вывод: "Моя жизнь — доказательство тому, что я достойно принимал удары судьбы, и делал это по-своему". И так получилось, что именно благодаря тексту, торжественному звучанию оркестра и завораживающему голосу Синатры My Way частенько звучит на похоронах в Великобритании.

Песня стала настолько популярной, что ее исполняли множество музыкантов, начиная от родины певца и заканчивая далеким Советским Союзом: свои варианты записали Элвис Пресли, Мирей Матье, Робби Уильямс, а в СССР ее впервые исполнил Муслим Магомаев. Ее даже исполнил Сид Вишес из Sex Pistols — именно этот трек стал одним из самых ярких в его репертуаре. New York, New York Нью-Йорк — один из самых романтичных городов мира и центров джаза, он не раз становился предметом восхищения музыкантов и поэтов. Ему посвящают песни, книги, стихи, а вот эта композиция впервые прозвучала в одноименном фильме Мартина Скорсезе — в исполнении Лайзы Миннелли, где она сыграла одну из ролей.

