Второй сезон сериала "Обычная женщина" с Анной Михалковой представили в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Закрытая премьера продолжения драматического сериала "Обычная женщина" с Анной Михалковой в главной роли состоялась в Москве. Режиссер проекта Наталия Мещанинова рассказала, что во втором сезоне для нее было важным сохранить атмосферу проекта, но при этом развить историю, передает корреспондент ТАСС.

Премьера первого сезона сериала "Обычная женщина" о двойной жизни простой владелицы цветочного магазина состоялась в 2018 году. Второй сезон выйдет на платформе Premier 17 декабря. "Мне было важно не разрушить атмосферу, сохранить героиню Ани, сохранить составляющие проекта - стилистические, языковые, юмор. Все это завораживало меня, когда я смотрела первый сезон. <...> Я увидела новое высказывание, новую форму. Этот проект в меня "попал", я поняла, что могу снять второй сезон с пониманием материала и бережным к нему отношением", - поделилась Мещанинова после показа.

Над продолжением работал прежний коллектив авторов, включая режиссера первого сезона Бориса Хлебникова, он выступил продюсером и художественным руководителем. "Во втором сезоне больше экшена, сюжет гораздо плотнее. <...> Получилось отличное сочетание актерских психологических сцен и экшена", - отметил Хлебников.

По сюжету героиня Анны Михалковой, которая втайне от окружающих подрабатывает сутенершей, станет многодетной матерью. В ее новые криминальные аферы окажется втянутой вся семья. "Боря и Наташа - два режиссера, которые позволяют заниматься сотворчеством, дают возможность быть соавтором проекта. Во втором сезоне я за героиню билась как тигр, мне стало казаться, что ее характер немножко поменялся. Мне хотелось вернуть свою позицию. Мы с Наташей задавали вопросы, разбирали ситуацию, когда нам казалось, что Марина (имя героини - прим. ТАСС) действовала бы по-другому", - рассказала Михалкова.

Роль принесла актрисе множество наград, в том числе приз на международном фестивале теле- и веб-сериалов SeriesMania во Франции. Позже Михалкова получила за нее премию "Золотой орел" и награду Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). "Я считаю своей личной профессиональной победой, что первый сезон все посмотрели глазами моего персонажа, и если для себя я героиню оправдала, то, по большому счету, это дало возможность многим проассоциировать себя с ней, хотя, как мы понимаем, сутенершами у нас немногие становятся. Я получила большой отклик от женщин. Эта лавина ответственности, принятия решений за всех, желания сделать всех счастливыми, порой вопреки - мне кажется, что многие себя здесь видят", - пояснила актриса.

Сериал удостоился также трех премий ТЭФИ. В проекте, помимо Михалковой, задействованы Евгений Гришковец, Татьяна Догилева, Николай Фоменко, Александра Бортич и другие.