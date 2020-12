Пятый фильм про Индиану Джонса выйдет в июле 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Пятый фильм из цикла, посвященного приключениям археолога Индианы Джонса, главную роль в котором сыграет актер Харрисон Форд, выйдет на экраны в июле 2022 года. Об этом в пятницу сообщила на своей странице в Twitter компания The Walt Disney Company.

"LucasFilm находится на стадии подготовки к съемкам следующего фильма об Индиане Джонсе. У руля Джеймс Мэнголд, режиссер "Форд против Феррари". Сам Инди, Харрисон Форд, вернется, чтобы продолжить историю его легендарного персонажа. Приключение начнется в июле 2022 года", - говорится в публикации.

The Walt Disney объявила о планах снять пятую часть франшизы в 2016 году. Выход фильма на экраны намечался на июль 2019 года. Позднее этот срок был сдвинут на июль 2020 года, а потом был отложен еще на один год. Сейчас Харрисону Форду 78 лет.

Режиссером всех четырех лент франшизы был Стивен Спилберг. Кинокартина "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (Raiders of the Lost Ark) была представлена в 1981 году. Затем на экраны вышли продолжения "Индиана Джонс и Храм судьбы" (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008). С момента выхода дебютной ленты прошло 39 лет. В феврале Спилберг объявил о решении уступить дорогу новому поколению перспективных режиссеров. В данном случае речь идет о Джеймсе Мэнголде.

Одна из крупнейших мировых киностудий The Walt Disney приобрела компанию Lucasfilm в 2012 году.