Российский фильм "Т-34" вышел в широкий прокат в Китае

ПЕКИН, 11 декабря. /ТАСС/. Широкий прокат российского фильма "Т-34" стартовал в пятницу в кинотеатрах Китая. Согласно расписанию показов, они будут длиться около недели.

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Название китайской версии фильма дословно можно перевести как "Охота на Т-34". Картина выходит на экраны в четырех форматах: 2D, 3D, China Film Giant Screen (CGS) и CINITY.

В Пекине "Т-34" выходит в разных кинотеатрах, в том числе в расположенных в развлекательном районе города Саньлитунь. Помимо этого, фильм смогут посмотреть в других городах страны, в том числе Чэнду (административный центр провинции Сычуань), Шэньчжэне (Гуандун) и Шанхае.

Прокат этого фильма в Китае несколько раз откладывался - сначала из-за переработки картины для получения версии в формате 3D, который пользуется особой популярностью у китайских зрителей. Затем выход на киноэкраны был отложен из-за пандемии - на протяжении нескольких месяцев кинотеатры в КНР были закрыты, а после открытия они возобновили работу с серьезными ограничениями на максимальную заполняемость залов.

В июле 2019 года "Т-34" принимал участие в Jackie Chan International Action Film Week, проходившем в городе Датун китайской провинции Шаньси. Лента была отмечена двумя наградами - приз за лучший монтаж (Дмитрий Корабельников) и Специальный приз жюри "За лучший фильм". 6 декабря премьерный показ "Т-34" состоялся на третьем Хайнаньском международном кинофестивале (провинция Хайнань, Южный Китай).