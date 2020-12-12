Более 60 фильмов покажут онлайн на фестивале российского кино "Спутник над Польшей"

ВАРШАВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Фестиваль российского кино "Спутник над Польшей" начинается в субботу в онлайн-режиме. Ежегодный смотр проходит уже в 14-й раз, но впервые в дистанционном формате.

"В этом году организовать фестиваль из-за пандемии было очень сложно. Мы работаем над фестивалем с февраля и готовились провести его в стационарной версии, но кинотеатры закрыли за полторы недели до планировавшегося в ноябре начала смотра. Нам пришлось впервые перенести его на декабрь и в режим онлайн", - рассказала в беседе с корр. ТАСС директор смотра Малгожата Скульская.

По ее словам, на специальной интернет-платформе польским киноманам будет предоставлен доступ к 64 фильмам. "Мы готовились показать в обычном режиме около 120 фильмов. Но, к сожалению, мы не получили от создателей многие картины из-за того, что еще не было премьер как в кинотеатрах, так и на других фестивалях", - пояснила она.

"Мы выбрали все то, что было возможно. Надеюсь, предложенный репертуар удовлетворит поклонников российского кино и позволит познакомиться с новым российским кино, появившимся в последние два-три года", - указала организатор смотра.

Девиз

В этом году организаторы фестиваля "Спутник над Польшей" выбрали в качестве эпиграфа к нему слова известного режиссера Андрея Кончаловского, который не раз приезжал на смотр в Варшаве.

"В искусстве важны эмоции, а не намеки. Важно то, плачет ли человек, смеется или шокирован. После спектакля он начинает думать не о том, кто взял взятку или стал премьер-министром, а о смысле жизни", - сказал режиссер в интервью польскому еженедельнику "Политика".

"Пусть слова нашего друга Андрея Кончаловского станут девизом выпуска этого года. Мы хотим, чтобы наши зрители оторвались от повседневной жизни и погрузились в другой мир, другой, но при этом так трогательно похожий мир российской культуры. Пусть они увидят, чем живут наши восточные соседи, что переживают, какие у них надежды и опасения. Мы хотим, чтобы мы видели друг в друге людей, которые пытаются противостоять вызовам непростого 2020 года", - написали организаторы смотра на своем официальном сайте.

Показы

Фестиваль "Спутник над Польшей" известен тем, что каждый год старается показывать польским любителям кино новейшие работы российских режиссеров. Как сообщают организаторы, зрители смогут увидеть как фильмы, уже успевшие получить престижные награды и показанные на влиятельных международных кинофестивалях, так и дебютные работы молодых режиссеров.

В главную конкурсную программу вошла драма о заложниках в театральном центре на Дубровке "Конференция" (2020) Ивана И. Твердовского, которая принимала участие в программе авторского кино Венецианского кинофестиваля, а также в основном конкурсе "Кинотавра", где удостоилась приза за лучший сценарий. Также в конкурсной секции польские киноманы увидят фильм "Китобой" (2020) Филиппа Юрьева о юном чукотском охотнике, ленту "Гипноз" (2020) Валерия Тодоровского о лечении лунатизма и еще несколько новых картин.

В конкурсе документальных фильмов "Спутник над Польшей" в этом году покажет "Пустые страницы" (2020) Марии Поприцак о российской царской семье и киноальманах "33 слова о дизайне" (2019). Новая секция этого года посвящена дебютным работам молодых режиссеров. Здесь будет представлена картина "Ваш репетитор" (2018) Антона Коломейца о неравной любви.

Сопутствующие мероприятия

В рамках "Спутника", несмотря на необходимость перейти в онлайн-формат, по традиции пройдут также и сопутствующие мероприятия. По словам Скульской, дистанционно будут проводиться дискуссии, мастер-классы по написанию рецензий на фильмы, занятия для детей. "Мы старались обогатить фестиваль всем тем, что могли предложить в версии онлайн", - указала она.

Традиционно на большой выбор сеансов могут рассчитывать юные зрители, которых ждет у экранов "Малый спутник". В его программу входят не только мультфильмы, но и фильмы для подростков.