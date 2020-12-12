Хайнань к сентябрю 2021 года завершит строительство академии кинематографа

ХАЙКОУ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань к сентябрю 2021 года планируют завершить строительство академии кинематографических искусств в городе Даньчжоу на западе острова. Об этом сообщил заместитель главы Китайской ассоциации киноискусства, руководитель проекта Ма Сяоган.

"Работы завершатся в сентябре следующего года, а лицензию и разрешение на набор студентов это учебное заведение получит в марте 2022 года", - рассказал он, выступая на форуме международного сотрудничества в области кинематографа, который состоялся в ходе 3-го Хайнаньского международного кинофестиваля в городе Санья.

По словам замглавы ассоциации, еще на этапе подготовки проекта его организаторы изучили опыт более чем 70 китайских и иностранных вузов. "Эта академия должна обеспечить подготовку международно признанных специалистов. Вопрос о том, как будет осуществляться сотрудничество с другими странами, еще предстоит обдумать", - уточнил Ма Сяоган.

Новое учебное заведение уже подписало соглашение о взаимодействии с Данией. В соответствии с договоренностями оно будет ежегодно направлять по 20 лучших учеников на стажировку в Датскую киноакадемию. Как сообщил Ма Сяоган, помимо этого заключены контракты с примерно 30 китайскими и зарубежными "маститыми гуру кинематографа", которые будут обучать молодежь режиссуре, актерскому и операторскому искусству, сценарному мастерству.

Инвестиции в проект составили 2,4 млрд юаней (около $367 млн по текущему курсу). Площадь застройки составляет порядка 300 тыс. кв. м. На территории академии будут располагаться учебные корпуса, киностудия, центр международных обменов, библиотека, общежития, конференц-залы, столовые и другие объекты. Это высшее учебное заведение сможет обеспечивать подготовку до 8 тыс. студентов в год и, как ожидается, будет способствовать усилению кинематографа Китая.