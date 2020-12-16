Новый худрук Театра Романа Виктюка планирует работать с разноплановыми режиссерами

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новый художественный руководитель столичного Театра Романа Виктюка Денис Азаров планирует привлекать к работе над постановками разноплановых режиссеров, чтобы репертуар театра состоял из разных художественных форм.

"В какой-то момент, когда мы найдем правильную коммуникацию с артистами, с труппами, я буду предлагать им наиболее разных, разнополярных, интересных режиссеров", - сказал Азаров в интервью телеканалу "Россия-24" в среду.

Режиссер добавил, что хотел бы, чтобы репертуар театра представлял собой разнообразие художественных форм. "Я не собираюсь делать театр имени себя, где ставлю только я, и идут спектакли Виктюка", - пояснил Азаров.

27 октября стало известно, что прежний художественный руководитель театра Роман Виктюк был госпитализирован с коронавирусом. Режиссера не стало 17 ноября. Как сообщила пресс-атташе Театра Виктюка, причиной смерти стала тромбоэмболия. Прощание с Виктюком прошло в Москве 20 ноября. Режиссера похоронили во Львове. Новым художественным руководителем назначили режиссера Дениса Азарова.