Фильм-катастрофу Алексея Нужного о подвиге пожарных представили в Москве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьера фильма-катастрофы Алексея Нужного "Огонь" о работе пожарных и спасателей состоялась в среду в московском киноцентре "Октябрь". Первые зрители встретили картину продолжительными аплодисментами, передает корреспондент ТАСС.

Фильм "Огонь" рассказывает о подвиге пожарных и спасателей, которые сталкиваются с опасностью каждый день. Роли в ней исполнили Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Антон Богданов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Иван Янковский, Стася Милославская и другие артисты. "Алексей [Нужный] хотел снять картину про Авиалесоохрану, про пожар, который он сам когда-то видел. Так начал создаваться сценарий. Мы поняли, что перед нами стоит уникальная задача, потому что последний раз фильм такого масштаба о пожаре снимался в 1959 году - это "Неотправленное письмо" [реж. Михаил Калатозов]. Не было такого опыта, мы ни с кем не соревновались, было желание Леши Нужного снять этот фильм, и мы объединили всех тех, кто тоже горел этим желанием", - сказал гендиректор студии "ТриТэ" Леонид Верещагин.

Съемочную команду консультировали специалисты МЧС Карелии, Московской, Ленинградской и Ростовской областей и Авиалесоохраны. Специально для съемок они предоставили уникальные вертолеты и самолеты. Специалисты МЧС также обеспечивали безопасность на земле, на воде и в воздухе с применением специальной техники. По словам Верещагина, режиссер стремился к натуральности, а артисты "бесстрашно шли в огонь".

Актер Виктор Добронравов рассказал журналистам, что был в восторге, когда получил предложение сыграть в картине. "Мой герой - человек дела, он любит свою работу, у него в жизни происходят трагические события, и это определяет его характер. Он профессионал, он делает то, что любит, мне кажется, это важно", - пояснил он.

Глава ГПМ КИТ, один из продюсеров "Огня" Рафаел Минасбекян отметил, что картина производила впечатление уже на уровне сценария. "Огромная благодарность группе, процесс съемок был невероятный по сложности, и команда во главе с Алексеем Нужным сделала это грандиозно", - подчеркнул он.

Фильм создан совместно студией "ТриТэ" Никиты Михалкова, телеканалом "Россия 1", кинокомпанией "Централ Партнершип" при поддержке Фонда кино. Выход картины в широкий прокат намечен на 24 декабря.