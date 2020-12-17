В Перми назвали победителей международного фестиваля документального кино "Флаэртиана"

ПЕРМЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Жюри международного фестиваля документального кино "Флаэртиана" определило победителей конкурса 2020 года, Гран-при "Большой золотой Нанук" и приз в $6 тыс. получил фильм "Горькая любовь" Ежи Сладковского. Об этом на церемонии закрытия, прошедшей в Перми в режиме онлайн, сообщил председатель жюри, режиссер Талал Дерки.

"Жюри международного конкурса "Флаэртиана" присуждает Гран-при за лучший фильм фестиваля фильму "Горькая любовь" режиссера Ежи Сладковского. За уникальной поэтичностью киноязыка и безупречной картинкой режиссер погрузился в самые глубины взаимоотношений любви и жизни", - сказал он.

В национальном конкурсе лучшим фильмом признана картина "Пена" Ильи Поволоцкого, он получит "Малого золотого Нанука" и 75 тыс. рублей. "Серебряный Нанук" и приз за открытие новых тем и героев достался Еве Малвад из Дании за фильм "Дитя любви", а за оригинальное художественное решение - полячкам Малгожате Голишевской и Касе Матея, они представляли "Уроки любви". Награда в этих номинациях составила $2 тыс. "Приз жюри ФИПРЕССИ достался картине Младена Ковачевича "С Рождеством, Иу". Жюри студенческого конкурса выбрало работу Олеси Епишиной "Девяносто первый", - добавили в пресс-службе фестиваля.

"Флаэртиана" - международный фестиваль неигрового кино, который развивает традиции одного из основоположников документального кино Роберта Флаэрти, когда с помощью длительного наблюдения за реальным человеком снимается невыдуманная и искренняя история из жизни героя. Фестиваль проводится с 1995 года в Перми. В этом году он должен был пройти с 18 по 24 сентября, но из-за сложной эпидемиологической обстановки был перенесен на декабрь и впервые за 25 лет существования прошел в основном в режиме онлайн при поддержке Министерства культуры РФ и Пермского края. Конкурсные показы, мастер-классы, общение с режиссерами фильмов, церемонии открытия и закрытия - за всем можно было наблюдать в интернете. Специальная программа состоялась в зале частной филармонии "Триумф". По данным пресс-службы "Флаэртианы", к фестивальным событиям присоединились более 13,7 тыс. зрителей.