В Москве представят книгу "Константин Райкин и Театр "Сатирикон"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Презентация книги "Константин Райкин и Театр "Сатирикон", выпущенной столичным издательством "ЭКСМО", состоится в пятницу в Москве. Об этом сообщил ТАСС автор книги - театровед, доктор искусствоведения Дмитрий Трубочкин.

"Я очень рад, что в год 70-летнего юбилея Константина Райкина, в преддверии 110-летия со дня рождения Аркадия Райкина вышла в свет моя книга "Константин Райкин и Театр "Сатирикон", выпущенная издательством "ЭКСМО". Это первая монография, посвященная истории "Сатирикона" в период художественного руководства Константином Райкиным. Книга охватывает 20-летие истории нового "Сатирикона" - от "Служанок" Романа Виктюка (1988) до "Короля Лира" Юрия Бутусова (2006)", - рассказал Трубочкин.

Он назвал источники своего вдохновения. "Меня давно увлекает идея писать историю современного театра, основанную на фактологии и научном подходе и в то же время передающую живость и увлекательность театрального процесса, - пояснил театровед. - Это возможно только в том случае, если есть театры, с которыми ты по-настоящему ощущаешь творческую, идейную близость".

"Я уверен, что такое сближение с театрами, если оно происходит, не бывает случайным", - заявил Трубочкин. "В последние годы, мне думается, я намного лучше стал понимать художественную сущность "Сатирикона", каким его задумал и строит Константин Аркадьевич Райкин. Меня очень увлекает судьба "Сатирикона" как театра-дома: он был фактически выстроен заново невероятными усилиями К. А. Райкина и его единомышленников, начиная с 1988 года. Так что я бы обязательно подступился к работе о "Сатириконе", рано или поздно. Я очень рад, что книга появилась на следующий год после 80-го, юбилейного сезона театра и в год 70-летия Константина Аркадьевича. Видимо, это тоже не случайно", - считает Трубочкин.

Театры и книги

Он напомнил, что "в 2011 году написал книжку о Государственном театре миниатюр и А. И. Райкине, приуроченную к 100-летию со дня рождения Аркадия Исааковича". "Книга называлась "Театр Аркадия Райкина. Опыт понимания", - уточнил собеседник агентства. "С 2013 года я работаю в Театральной школе Константина Райкина, и в этот период сложилось очень дорогое для меня профессиональное общение с Константином Аркадьевичем, открывшее для меня целую философию актерской профессии. У нас были интервью и неформальные беседы, которые невероятно много для меня значили, поездки на гастроли с Театром и со Школой. Я ближе познакомился с артистами, педагогами, работниками театра. Так что у новой книги "Константин Райкин и Театр "Сатирикон" очень насыщенная предыстория!" - поделился театровед.

По его словам, у этой монографии "есть вполне определенная перспектива". "Я бы хотел продолжить работу над историей "Сатирикона" и довести свое исследование до 2015 года - до того момента, когда здание театра закрылось на масштабную реконструкцию. Период с 2007 по 2015 год в истории "Сатирикона" важен тем, что именно в эти годы наиболее полно раскрывается режиссерское дарование Константина Райкина", - озвучил замысел своей будущей книги Дмитрий Трубочкин.