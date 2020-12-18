В РФ запущена платформа Qatar Film Days с кино из стран Ближнего Востока и Северной Африки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Культурную платформу Qatar Film Days, представляющую кинематограф стран Ближнего Востока и Северной Африки, запустили в России. Первым фильмом, представленным на ней, станет картина "Должно быть, это рай" Элии Сулеймана из программы Каннского кинофестиваля 2019 года, сообщает пресс-служба продюсера проекта - креативного агентства Beat Films.

"В программу онлайн-показов Qatar Film Days, которые начнутся 18 декабря, в Национальный день Катара, и продлятся до 3 марта, войдут пять фильмов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых Палестина, Судан, Марокко, Сирия и Ливия. Программу откроет лента палестинского режиссера Элии Сулеймана "Должно быть, это рай", - рассказали в пресс-службе агентства, которое стало продюсером проекта. Фильм "Должно быть, это рай" участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2019 году, где удостоился специального упоминания жюри и награды FIPRESCI.

Культурную платформу Qatar Film Days запустили международное агентство Cultural Creative Agency и независимая некоммерческая культурная организация Doha Film Institute. Платформа создана для того, чтобы познакомить российскую публику с кинематографом стран Ближнего Востока и Северной Африки, центром развития которого в последнее десятилетие стал Катар. Серия специальных онлайн-показов станет первым событием.

Еще одной частью проекта станет конкурс для молодых режиссеров, победителей которого определят члены международного экспертного жюри. Они получат грант от Doha Film Institute и возможность создать фильм для программы офлайн-кинофестиваля Qatar Film Days Festival. Его проведение запланировано на 2021 год.