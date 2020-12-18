Победителями первого питчинга Киностудии Горького стали проекты об экологии и музыке

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Три проекта об экологии, культуре и социальных проблемах стали победителями первого питчинга документальных проектов Gorky.Doc, который провела Киностудия имени М. Горького, их создатели получат поддержку в производстве картин. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба студии.

"Победителями питчинга Gorky.Doc стали молодые авторы: режиссер Маргарита Стельмашонок с социальной драмой "Эндем" на тему экологии, влияния человека на численность нерп и омуля в озере Байкал, режиссер Денис Замула и продюсер Александр Скороходов с оформленным с использованием коллажной анимации видеоэссе "300, 200 с репостом" о новой русской волне в музыке, режиссер Иван Рубцов и продюсер Даниэль Андерсон с острой социальной драмой "У нас отняли лица!" о феномене современного рабства и спасающих из него людей волонтерах", - рассказали в пресс-службе.

Первый питчинг проектов прошел в Москве 15 декабря. Победители получат поддержку от продюсерского центра студии и смогут заключить договор на производство своей картины. По словам руководителя продюсерского центра Асмик Мовсисян, конкурс станет ежегодным.

"Киностудия Горького планирует активно развивать направление документального и научно-популярного кино - современного, качественного, социально значимого. Мы рады возможности открыть имена, способствовать созданию в России нового сообщества молодых документалистов. А для авторов это шанс заявить о себе, запустить свой проект в производство при поддержке опытной команды продюсеров", - сказала Мовсисян.