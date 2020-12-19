Оркестр "Таврический" выступил с новогодним концертом в петербургском "Экспофоруме"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Симфонический оркестр "Таврический" под руководством маэстро Михаила Голикова представил публике в Санкт-Петербурге специальную новогоднюю программу. Концерт "Новогоднее настроение" с исполнением композиций Чайковского и музыки к популярным российским и зарубежным фильмам прошел в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

"Наши артисты очень мужественные, очень стойкие, и концерт удался замечательным. Я, к сожалению, должен отметить, что перед концертом мы получили известие о двух положительных тестах у наших двух солистов, вынуждены были на ходу поменять программу, но нашлись другие артисты, которые с радостью согласились подменить. Наверное, чувствуется большое желание сегодня у музыкантов, артистов выходить к зрителям, к настоящим живым зрителям и играть перед ними", - сказал ТАСС главный дирижер и художественный руководитель оркестра "Таврический" Михаил Голиков.

В программе симфонического концерта прозвучали музыка к балетным сценам "Вальпургиева ночь" Шарля Гуно, известные лирические композиции из балетов Петра Чайковского, в том числе "Щелкунчика", популярные композиции из оперетт и мюзиклов, а также классические новогодние мелодии эстрадного жанра. Кроме того, музыканты исполнили композиции из новогодних советских и голливудских фильмов. Частью программы вечера стало эбру-шоу Ольги Кауровой "Живопись на воде".

Государственный симфонический оркестр Ленинградской области, образованный в 2017 году распоряжением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, является продолжателем культурного и творческого наследия Международного симфонического оркестра "Таврический". Оркестр дает концерты на основных площадках города и страны, ведет активную гастрольную деятельность: он выступал более чем в 20 странах на престижных международных фестивалях.