Премьера спектакля Пускепалиса "Забыть Герострата!" прошла в Волковском театре в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Забыть Герострата!" состоялась на большой сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле, трагикомедию Григория Горина поставил худрук театра Сергей Пускепалис, передает корреспондент ТАСС.

"Горин всегда очень остроумный, парадоксальный. Встреча с его текстом была для меня открытием, это удивительная возможность современно, с юмором говорить об очень важных вещах", - сказал перед началом спектакля журналистам Пускепалис.

В центре сюжета пьесы - история базарного торговца Герострата, который сжигает храм Артемиды Эфесской ради славы человека, бросившего вызов богам. Роль Герострата исполнил Илья Коврижных, человека театра сыграла Александра Чилин-Гири, на роль Тиссаферна был приглашен киноактер Сергей Степин, народный артист России Валерий Кириллов исполнил роль ростовщика Крисиппа.

"Мне кажется, эта пьеса очень современна, несмотря на то, что написана в 1970-е годы. В чем именно ее актуальность, судить зрителю", - добавил Пускепалис.

В постановочную группу вошли художник-сценограф Алексей Вотяков, художник по костюмам Фагиля Сельская, хореограф Елена Соболева-Пугачева, художник по свету Дмитрий Зименко (Митрич). За музыкальное оформление спектакля отвечал Игорь Есипович.

Новый театральный сезон открылся в Волковском театре 16 октября премьерой мюзикла "Еврейское счастье".

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.