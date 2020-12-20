В Москве пройдут концерты с песнями из золотой коллекции "Союзмультфильма"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Три концерта в рамках Всероссийского фестиваля мультконцертов, программу которых составляют песни из мультфильмов "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Летучий корабль", пройдут в Большом зале Московской консерватории в воскресенье, сообщается на сайте проекта.

"Российская классическая мультипликация всегда славилась своими блестящими музыкальными произведениями, которые создавались для анимационных фильмов лучшими композиторами с мировыми именами и достойны оркестрового исполнения. Этот уникальный формат оказался очень востребован у зрителя, билеты на все представления в регионах были полностью раскуплены. Мультконцерты в Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Тольятти, Казани, Рязани прошли с аншлагом, конечно, с учетом существующих ограничений по заполняемости залов", - рассказала ТАСС председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. В Московской консерватории в воскресенье пройдут три концерта - в 11, 15 и 19 часов.

Фестиваль открылся 14 ноября в Красноярске. До мая 2021 года концерты также пройдут в Екатеринбурге, Кирове, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах при поддержке Минкультуры РФ и Российского фонда культуры. Программа мультконцертов включает легендарные мелодии из мультфильмов, написанные Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским и другими композиторами, и анимационные фрагменты. Гости услышат композиции из "Чебурашки", "Бременских музыкантов", "Ну, погоди!", "Летучего корабля", "Каникул Бонифация".

Организаторы приняли решение сделать фестиваль ежегодным. Инициатором и автором идеи проекта стал благотворительный фонд "Гармония детства" совместно с группой компаний Zapomni.