Ансамбль "Березка" готовит танцевальные номера без перерыва на пандемию

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Поклонники ансамбля "Березка" уже скоро смогут увидеть обновленную программу. Артисты репетируют новые постановки и номера, которые давно не показывали в концертах, рассказала ТАСС художественный руководитель и главный балетмейстер "Березки" народная артистка СССР Мира Кольцова.

"Наш коллектив беспрекословно выполняет все правила, которые предписываются на время пандемии, но главное - мы работаем", - подчеркнула Кольцова. Она не берет выходной и в свой день рождения, который приходится на этот понедельник. "Сохранение шедевров Надежды Надеждиной (создатель ансамбля - прим. ТАСС) было и остается для меня главной заботой, поэтому в коллективе идет полным ходом творческая работа по всем параметрам. Это ряд номеров, которые надо восстановить и сделать так, чтобы сказали: "Это как будто Надеждина сама делала", - отметила художественный руководитель ансамбля. Она сравнивает такой тонкий процесс с работой "в белых перчатках".

Кольцова заметила, что сейчас коллектив ансамбля "абсолютно обновлен" и состоит из молодых артистов. "Это уже наше очередное потомство, для которого "Березка" становится не местом работы, а именно родным домом, который любят, берегут, которым гордятся", - уверена художественный руководитель ансамбля. По ее словам, количество желающих танцевать в "Березке" не уменьшается, поступать в ансамбль едут буквально со всей страны.

"Не может быть хорошего танца, когда человек вышел со сцены, выдохнул и зашагал расхлябанной походкой, заговорил на сегодняшнем сленге, который неуместен в нашем коллективе. У нас синтез воспитания творческого, человеческого, потому что мы все ради великого чуда трудимся здесь", - уверена Кольцова. По ее словам, сейчас в "Березке" формируется "совершенно новый молодой коллектив - очень красивый, образованный, интеллигентный".

Художественный руководитель ансамбля регулярно проводит мастер-классы для всех желающих не только в Москве, но и в других городах России и за рубежом. Она убеждена, что коллектив, признанный национальным достоянием России, "не только ценность художественная, но и просветительская".