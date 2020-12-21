Правительство выделило Пушкинскому музею 250 млн рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Государственному музею изобразительных искусств им. Пушкина дополнительную субсидию в 250 млн рублей для компенсации выпадающих доходов во время закрытия. Об этом сообщили журналистам в музее в понедельник.

Сейчас Пушкинский музей, как и другие федеральные музеи в Москве, закрыт для посещения. Ограничения введены приказом Минкультуры России на период 16 ноября - 15 января.

"Внебюджетные доходы упали в 3,5 раза. 250 миллионов рублей дополнительно выделило государство. На 90% упала спонсорская поддержка", - говорится в презентации музея к пресс-конференции, которая проходит в понедельник.

Также там сообщается, что всего в текущем году музей работал 177 дней. "Посетителей было в три раза меньше, вы видите - около 500 тыс. человек. Упали наши внебюджетные доходы, естественно", - сказала в свою очередь директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Она добавила, что было перенесено шесть выставок. Три выставки были открыты, две отменены - среди отмененных выставка итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо, известного своими "портретами-натюрмортами" из фруктов, овощей и цветов. Как сказала Лошак, пока неизвестно, когда может состояться этот проект.

"Мы сделали очень много больших проектов, и присутствие онлайн, мне кажется, очень ощутимо. Наша аудитория в 10 млн была вместе с нами. Провели более 3 тыс. мероприятий", - отметила директор музея.